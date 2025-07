Fundașul naționalei a menționat că depășirea fazei grupelor cu România la EURO 2024 a fost unul dintre cele mai frumoase momente din cariera sa.



''Probabil cele mai frumoase sunt victoriile. Una dintre ele, aș putea spune, a fost la EURO 2024, după al treilea meci, unde ne-am și calificat din grupe și a fost unul dintre cele mai puternice sentimente din viața mea. Să știu acolo, alături de colegii mei de la națională și de o țară întreagă, că am reușit să facem ceva important pentru România a fost de nedescris. Iar în același timp, după câștigarea Europa League, cu toate că nu am fost în lot deoarece am fost accidentat, n-a mai contat. Am fost alături de colegii mei și acele momente alături de ei au fost unice'', a spus Drăgușin.

Radu Drăgușin, unul dintre liderii noii generații de fotbaliști români, a semnat un parteneriat de imagine cu BRD Groupe Societe Generale, în calitate de ambasador, el urmând a fi implicat în campanii de comunicare, proiecte educaționale și acțiuni de mentorat, contribuind la consolidarea legăturii dintre sport și societate prin platforma BRD Locker Room.