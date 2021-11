Program infernal în Premier League în sezonul următor: pauză cu doar o săptămână înainte de Mondialul din Qatar!

Turneul final se va disputa la finalul anului următor, din cauza temperaturilor ridicate din Qatar. Șefii campionatului englez au decis ca Premier League să se întrerupă cu doar o săptămână înainte de turneul final, care va lua startul pe 14 noiembrie.

Pauza va dura foarte puțin, Premier League urmând să se reia pe 26 decembrie, cu doar opt zile după finala Cupei Mondiale.

Finala Cupei Mondiale va avea loc pe 18 decembrie 2022, la Lusail. Până acum, singurele echipe care sunt sigure de participarea la turneul final sunt Germania, Danemarca și țara gazdă, Qatar.

