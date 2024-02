Probleme pentru Jurgen Klopp înaintea duelului cu Arsenal. S-a accidentat cel mai în formă jucător al momentului

Despărțite de doar cinci puncte, cele două echipe se află pe locul trei, respectiv primul în competiția internă, astfel că miza meciului este una foarte mare.

În cadrul conferinței de presă susținută înaintea partidei, Jurgen Klopp a anunțat că sunt șanse mici ca Darwin Nunez să fie apt pentru duelul de duminică.

"Nu știu dacă Darwin va fi disponibil sau nu. După 20 de minute din meciul cu Chelsea, cineva l-a călcat pe picior. A fost foarte dureros după. Și-a dat ghetele jos abia după, pentru că nu a vrut să vadă cum arată. A știut că e ceva", a declarat tehnicianul neamț.

????️ "I don't know if Darwin is available. After 20 minutes, somebody stepped on his foot and it was painful. He left the stadium in a boot, and not a football one"

Jurgen Klopp says that Darwin Nunez is a doubt for the game against Arsenal on Super Sunday ???? pic.twitter.com/o7oqACeczs