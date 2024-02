Liverpool a câștigat cu 4-1 derby-ul de miercuri seara cu Chelsea din etapa a 22-a din Premier League, într-un meci în care atacantul Darwin Nunez a stabilit recordul de șuturi în bară pentru o singură partidă.

Diogo Jota (23), Conor Bradley (39), Dominik Szoboszlai (65) și Luis Diaz (79) au înscris cele patru goluri ale gazdelor, în timp ce coechipierul Darwin Nunez, pasator decisiv la ultima reușită după ce a ratat un penalty în minutul 45+2, a nimerit bara de nu mai puțin de patru ori!

4 - Darwin Núñez has now become the first player on record (since 2003-04) to hit the woodwork four times in a single Premier League match. Carpenter. #LIVCHE https://t.co/PGOjrQOUXh