Premiu de consolare pentru Klopp dupa infrangerea din finala Ligii! Liverpool, aproape sa transfere 2 jucatori cu 120 de milioane de euro

Jurgen Klopp vrea sa intareasca mijlocul in aceasta vara si pregateste 2 noi transferuri.

Ajunsa in finala UEFA Champions League in acest sezon, finala pierduta cu 3-1 in fata celor de la Real Madrid, FC Liverpool are planuri mari pentru sezonul urmator - Jurgen Klopp vrea sa castige un trofeu iar conducerea este gata sa-i puna la dispozitie o suma importanta de bani.

Pe langa Naby Keita, cel care va deveni de la 1 iulie jucatorul lui Liverpool dupa ce transferul a fost aranjat inca de vara trecuta, Liverpool vrea 2 jucatori din Franta. Primul dintre acestia este Nabil Fekir, vazut ca inlocuitorul perfect pentru Coutinho. Canal+ a anuntat in urma cu cateva saptamani ca cele 2 cluburi au ajuns deja la un acord, lucru negat insa de cei de la Lyon. Fekir ar urma sa o coste pe Liverpool 70 de milioane de euro.

Un alt transfer pregatit de Liverpool este cel al lui Fabinho de la AS Monaco. Conform RMC, Liverpool a facut o oferta de 50 de milioane de euro, plus alte bonusuri, iar un acord ar urma sa fie finalizat in urmatoarele zile. Fabinho a fost dorit si de Manchester United si Atletico, insa Liverpool s-a miscat mai rapid. Fabinho urmeaza sa-i ia locul lui Emre Can, cel care va ajunge liber de contract la Juventus.

Pe langa cei doi jucatori, Liverpool este interesata si de aducerea unui portar in conditiile in care Loris Karius nu pare sa mai aiba un viitor la club dupa gafele din finala Ligii. Pe lista lui Liverpool se afla Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma si Jan Oblak.

L’accord aurait même été trouvé ce soir entre #Liverpool et #Monaco pour le milieu #Fabinho ! 50M€ hors bonus. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 28, 2018