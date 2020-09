Phil Foden a rupt tacerea dupa ce a fost prins cu doua fete in cantonamentul Angliei! Ce a spus mijlocasul lui Guardiola de la Manchester City

Din articol Cele mai bune momente ale lui Phil Foden pentru Manchester City

Phil Foden si Mason Greenwood au adus doua fete in cantonamentul echipei nationale a Angliei.

Foden si Greenwood, fotbalisti la cele doua mari rivale din Manchester, sunt implicati intr-un scandal urias in Anglia dupa ce au chemat doua fete in camera de hotel, in cantonamentul echipei nationale. Totul s-a petrecut in Islanda, dupa partida pe care englezii au castigat-o cu 1-0.

Foden si-a cerut public scuze tuturor celor pe care i-a dezamagit:

VEZI AICI ultimele imagini de la escapada lui Foden si Greenwood.

"Dupa povestea care a aparut cu privire la ce am facut eu in Islanda, vreau sa imi cer scuze. Imi cer scuze selectionerului Gareth Southgate, colegilor mei din nationala Angliei, suporterilor si, de asemenea, clubului de care apartin si familiei mele.

Cand am fost chemat de Gareth pentru aceste jocuri, prima mea reactie a fost sa simt o mandrie imensa. Sa imbrac echipamentul nationalei de seniori la debutul meu pentru Anglia a fost un privilegiu incredibil.

Sunt un jucator tanar si mai am multe de invatat, dar sunt constient de responsabilitatea imensa pe care o am cand trebuie sa reprezint Manchester City si Anglia la acest nivel.

De data aceasta am luat o decizie proasta si comportamentul meu nu s-a ridicat la standardele pe care mi le-am impus.

Am incalcat protocolul pentru Covid-19 pus in aplicare pentru a ma proteja pe mine, dar si pe colegii din echipa nationala. In consecinta, voi rata acum ocazia de a calatori in Danemarca cu echipa, iar asta ma doare.

Voi invata o lectie valoroasa din aceasta greseala si ii doresc mult succes lui Gareth si pentru urmatorul meci", a declarat Phil Foden, potrivit Daily Star.

Cele mai bune momente ale lui Phil Foden pentru Manchester City