Momentul care l-a înfuriat pe Ronaldo! Egoismul lui Bruno Fernandes l-a scos din minți pe atacant 

„Diavolii” roșii vin după a doua remiză consecutivă, după ce au făcut 1-1 cu Atletico Madrid în optimile Champions League. United a remizat, pe teren propriu, cu Watford, având 28 de șuturi pe poartă, fără succes însă.

Situația grupării de pe Old Trafford începe să îngrijoreze, în special în absența unor conexiuni între jucătorii pregătiți de Rangnick. Cea mai recentă dovadă în acest sens o reprezintă un moment petrecut în minutul 12 al partidei.

United pornise pe contraatac prin Elanga, care a combinat cu Cristiano Ronaldo, portughezul trimițându-i înapoi, iar ulterior, tânărul fotbalist i-a pasat lui Bruno Fernandes în stânga. Fernandes a intrat în careu, însă portarul îi ieșise în întâmpinare, astfel că poarta era goală în dreapta, acolo unde Ronaldo aștepta pasa.

Deși situația părea ca și rezolvată, Bruno Fernandes a ales să șuteze în loc să îi paseze atacantului portughez de 37 de ani, spre frustrarea acestuia, care a gesticulat nervos, arătându-i compatriotului său că i-ar fi putut pasa.

As long as Bruno Fernandes keeps playing behind Cristiano; Ronaldo will never unlock his full capacity. This video is clear example. This should be a No brainer pass and easy peasy tap in and that's all. This is not the first time he refuse to give him final ball@ManUtd #MUNWAT pic.twitter.com/Rj8A8Z1tHW