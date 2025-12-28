Mikel Arteta simte că îi fuge pământul de sub picioare după ultimul meci! Arsenal tremură în cursa pentru titlu

Premier League, LIVE pe VOYO!

În Premier League se dă o luptă spectaculoasă pentru supremație! După victoria dramatică a lui Manchester City, a urmat meciul dintre Arsenal și Brighton în etapa din acest weekend. Pentru ”tunari”, miza a fost și recâștigarea primului loc, după succesul obținut de ”cetățeni”.

Probleme tot mai mari cu accidentările pentru Arsenal

A fost o partidă foarte disputată între Arsenal și Brighton, în care ”tunarii” s-au impus cu 2-1. Odegaard, în minutul 14, și autogolul lui Rutter, din minutul 52, le-au oferit londonezilor avansul. Apoi însă, Gomez, în minutul 64, a redus din handicap, iar Arsenal a cam avut emoții până la final.

Arsenal – Brighton s-a terminat 2-1, rezultat care a retrimis echipa lui Mikel Arteta pe primul loc pentru cel puțin o etapă. La final, managerul celor de la Arsenal a evidențiat, în mare măsură, accidentările pe care le semnalează de la o etapă la alta, în cazul jucătorilor importanți.

Mikel Arteta, reacție după o nouă victorie a lui Arsenal în Premier League

Simte că îi fuge pământul de sub picioare, dar se concentrează, după cum a precizat, doar pe lucrurile pe care le poate controla. Să antreneze echipa la potențial maxim, să trimită pe teren cel mai bun 11 posibil și să aibă inspirația la schimbări.

”Ieri (n.r. – vineri, 26 decembrie) l-am pierdut pe Jurrien, iar astăzi (n.r. – sâmbătă, 27 decembrie) l-am pierdut pe Calafiori la încălzire. Declan a trebuit să joace fundaș dreapta și vedeți ce performanță a avut. Acesta este spiritul și asta își doresc jucătorii noștri.

Vorbești cu Declan și îi spui că trebuie să joace acolo, iar el îți spune: «Bine. Sunt pregătit pentru provocare. Voi face tot posibilul». E minunat să vezi atitudinea asta.

În acest moment supraviețuim șase luni, așa că să vedem. Mai sunt cinci luni și jumătate. Sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. L-am recuperat pe Gabby astăzi, mai devreme decât era de așteptat.

Putem controla doar ceea ce facem noi și facem multe lucruri bune. Trebuie să ne descurcăm mai bine pentru a avea un avantaj mai mare și avem nevoie de jucători înapoi pentru a ne asigura că îi putem menține pe toți proaspeți. Fiecare trei zile va fi o provocare”, a spus Arteta după victoria din Premier League, care a mai precizat:

”Am dominat atât individual, cât și colectiv. Am reprezentat o mare amenințare, dar marja de victorie ar fi trebuit să fie mult mai mare. Având în vedere numărul de situații și ocazii pe care le-am generat, nu ar fi trebuit să fie niciodată 2-1. Dar asta e Premier League.

Au marcat cu primul șut, iar apoi David (Raya) a trebuit să facă o paradă excelentă. Toți ne dorim atât de mult să câștigăm. Ar fi trebuit să marcăm al treilea gol și atunci ar fi fost diferit. Nu am făcut-o, așa că a trebuit să suferim puțin mai mult”.

Arsenal se află pe locul 1 în Premier League, cu 42 de puncte în 18 meciuri. Are doar două puncte peste locul 2, Manchester City, și trei peste locul 3, Aston Villa.

