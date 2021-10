Lewandowski, la mare căutare. City se bate cu un gigant pentru transferul polonezului 

Deși un fost agent spusese că polonezul și-a dorit de la juniorat să joace la Real Madrid, viitorul l-ar putea prinde în Premier League.

După ce săptămâna trecută Manchester City și-a exprimat intenția de a-l transfera pe polonezul cu contract scadent în 2023, siteul spaniol Fichajes anunță azi că Liverpool a intrat pe fir.

Marele avantaj al cormoranilor derivă din faptul că echipa e pregătită de Jurgen Klopp, tehnician cu care polonezul a colaborat excelent la Borussia Dortmund, formație la care s-a consacrat în Bundesliga.

Site-ul spaniol mai sus menționat susține că Lewandowski ar putea fi o variantă în cazul în care Mo Salah ar putea pleca întrucât discuțiile dintre oficialii lui Liverpool și egiptean întârzie.

Lewandowski are cifre senzaționale la Bayern Munchen: a înscris de 307 ori în 339 de partide și a oferit 66 de pase decisive. Gheata de Aur în sezonul 2020-2021 are în CV două titluri cu Dortmund și șapte cu Bayern. În 2020, acesta a câștigat și Liga Campionilor cu gruparea bavareză.

60 de milioane de euro este cota de piață a lui Lewandowski.

Lewandowski, pe lista posibililor câștigători la Balonul de Aur

Lewandowski este printre fotbaliștii nominalizați de France Football pentru Balonul de Aur din acest an. În 2020, deși a fost golgheter în Champions League și Bundesliga, competiții pe care le-a și câștigat cu Bayern Munchen, publicația franceză nu a acordat marele trofeu, din cauza pandemiei.

Potrivit unor zvonuri, există posibilitatea ca în acest an să se acorde două Baloane de Aur, pentru 2020 și 2021. Dacă va fi așa, polonezul va primi în mod sigur trofeul.

"Posibilitatea de a câștiga Balonul de Aur înseamnă mult pentru mine, mă face să mă simt mândru. Dacă te uiți la tot ce am reușit, nu doar în acest an, dar și în ediția trecută, când au amânat ceremonia, am câștigat multe trofee și am marcat multe goluri.

Ar însemna mult pentru mine să câștig, întrucât am obținut Liga Campionilor, Super Cupa și Clubul Mondial al Cluburilor. Să depășesc recordul lui Gerd Muller de 41 de goluri în Bundesliga a fost, de asemenea, o mare performanță, una care m-a făcut foarte mândru și fericit”, a spus Lewandowski, într-un interviu acordat pentru Marca.