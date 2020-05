Le dau banii inapoi suporterilor cand toata lumea incearca sa tina seifurile BLOCATE! Gigantul din Anglia a facut anuntul oficial

Chiar daca nu a fost stabilit inca programul dupa care se vor juca meciurile ramase de disputat in Premier League, echipele din Anglia vor reveni la antrenamente in grupuri mici, din aceasta saptamana.

In plus, englezii se gandesc acum la ce pot face pentru suporteri si pentru ca regulile care interzic adunarile mari sa fie respectate.

Astfel, Manchester United va rambursa banii suporterilor care aveau bilete pentru meciurile ce trebuiau sa aiba loc pe teren propriu, atat din campionat, cat si din Europa League. "Diavolii rosii" au declarat ca impartasesc dezamagirea fanilor care nu isi vor putea urmari favoritii din interiorul stadionului, dar ca ii indeamna sa ramana in confortul si siguranta caselor lor.

Proiectul de repornire al campionatului englez prevede reluarea meciurilor cu portile inchise, dar, pentru a veni in sprijinul suporterilor, Premier League si partenerii media vor incerca sa transmita cat mai multe partide.

Detinatorii de bilete la meciurile de acasa ale lui Manchester United isi vor primi banii inapoi. A fost pusa, insa, si problema ca fanii sa fie tentati sa se adune in jurul stadionului. Acest lucru ar putea duce la formarea de adunari mari, ceea ce contravine sfaturilor guvernului.

Echipa de pe Old Trafford isi sfatuieste fanii sa respecte masurile de distantare sociala. "Sprijinindu-ne de acasa, vei avea un rol in a-ti mentine in siguranta prietenii, familia si pe toti fanii United. Acest efort comun de a ramane acasa ne va oferi cele mai bune sanse de a ne proteja sanatatea. Noi ne-am angajat sa restituim costurile biletelor pentru aceste jocuri (n.r. de pe teren propriu) si dorim sa facem acest proces cat mai usor pentru toti suporterii."