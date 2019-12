De ce au ales englezii sa joace fotbal de Craciun si Boxing Day?

Boxing Day are loc in a doua zi de Craciun, pe 26 decembrie.

Sarbatoarea dateaza inca din secolul 19, atunci cand servitorii primeau o zi libera si o cutie cu cadouri, in semn de recunostinta. Astazi, Boxing Day este cea mai asteptata zi din intreg sezonul fotbalistic in Anglia si Scotia, la nivelul tuturor ligilor. In plus, tot azi au loc si reduceri masive in magazine, asemenator cu Black Friday.

Englezii sunt, probabil, cei mai conservatori oameni din lume: de la celebrul ceai baut cu rigurozitate la ora 5 dupa-amiaza, la legi ciudate ce dateaza din cele mai vechi vremuri ale regalitatii, si pana la meciurile de fotbal jucate de Craciun, acestia par sa se incapataneze, an de an, sa nu strice traditiile si sa le respecte cu strictete.

Ce ii mana cu adevarat pe englezi sa iasa din case si sa umple, mai intai pub-urile, si apoi arenele tarii ca sa-si incurajeze favoritii? Ei bine, trebuie sa intelegem ca pentru ei, meciurile de Boxing Day sunt parte din sarbatoare, iar fara acest eveniment, nimic n-ar mai fi la fel. Cum ar fi, de exemplu, un Craciun la romani fara mult ravnita salata boeuf? Cam atat de mult pretuiesc si englezii fotbalul la sfarsit de decembrie.

Ca sa gasim raspunsul la intrebarea "de ce joaca englezii fotbal de Craciun?", e nevoie sa aruncam o privire in anii 1800.

Primul meci de fotbal inter-cluburi din istorie a avut loc pe 26 decembrie 1860, chiar de Boxing Day, intre Sheffield FC, cel mai vechi club din lume, infiintat in 1857, si Hallam FC, infiintat in 1860. Si pentru ca am stabilit cat de conservatori sunt englezii, afla ca cele doua cluburi inca mai exista: Sheffield evolueaza in liga a 7-a, iar Hallam in a 10-a liga engleza.

In mod traditional, fotbalul in Marea Britanie este un sport al clasei muncitoare, el capatand notorietate tocmai datorita pasiunii lucratorilor din fabrici, care mergeau sa vada meciuri dupa terminarea orelor de munca. In perioada victoriana, meciurile aveau loc de Craciun, pe 25 decembrie, pentru ca era una din rarele zile libere, iar muncitorii aveau nevoie de evenimente publice care sa-i distreze. Acestia locuiau in case nu foarte confortabile, asa ca preferau sa petreaca mai degraba ziua lor libera in oras, fotbalul fiind la mare cautare in acea vreme.

Traditia a inceput sa prinda contur odata cu nasterea Football League, primul campionat din Anglia. Primul meci "profesionist" ce s-a jucat pe 26 decembrie a avut loc chiar la editia inaugurala, in 1888, cand Preston North End a invins pe Derby County cu 5-0. Cluburile au speculat faptul ca pot face bani si au vrut sa aduca din ce in ce mai multi oameni la stadion. Asadar, unele echipe s-au vazut nevoite sa joace 3 meciuri in 2 zile. Everton a fost prima "victima" a acestui scenariu, tot la editia inugurala din 1888, atunci cand echipa evolua inca pe Anfield. De dimineata, Everton a jucat intr-o cupa locala contra lui Blackurn, la pranz a disputat traditionalul meci demonstrativ cu Ulster, iar de Boxing Day a jucat cu Bootle.

Partidele de Craciun si Boxing Day erau derby-uri locale, pentru ca fanii sa nu fie nevoiti sa calatoreasca prea mult. De asemenea, cluburile au vrut sa beneficieze de sanse egale, asa ca doua echipe jucau tur-retur, pe 25 si 26 decembrie, astfel incat suporterii sa strabata aceeasi distanta spre stadioane. Astazi, cinejoaca de Craciun acasa, va juca de Anul Nou in deplasare si vice-versa.

In timp, mai ales dupa al Doilea Razboi Mondial, societatea a inceput sa se dezvolte, iar Craciunul a devenit o sarbatoare diferita, plina de cadouri si timp petrecut in familie. Asadar, suporterii care umpleau arenele din Anglia au preferat sa stea mai mult acasa, iar meciurile de Craciun au ramas sa fie jucate doar de Boxing Day.

Desi tot mai multi manageri din Premier League s-au plans de programul incarcat din aceasta perioada, cu 4 etape in 12 zile, meciurile de Boxing Day au ramas. Desi jucatorii au reclamat in repetate randuri ca riscul accidentarilor este mare si ca nu pot beneficia de vacanta, meciurile de Boxing Day au ramas. Desi lucrurile s-au schimbat in era Premier League, iar accesul pe stadioanele din Anglia e tot mai scump, meciurile de Boxing Day au ramas.

Anul acesta sunt programate peste 100 de meciuri in toate ligile din Anglia, unde se asteapta un numar record de 1 milion de fani pe stadioane.

Fun facts:

Un episod interesant a avut loc in 1914, cand soldatii englezi si nemti au jucat fotbal de Craciun, intre transee, in celebrul armistitiu ce a durat doar cateva zile.

Ultimul meci disputat de Craciun in Anglia a fost in 1965, cand Blackburn a invins pe Blackpool in First Division.

In 1930, BBC Radio a transmis primul comentariu in direct de Boxing Day - repriza a doua a meciului Arsenal - Man. City

In 1946, partida dintre Brenford si Sheffield United a fost transmisa in premiera la TV.

Cea mai spectuloasa etapa de Boxing Day a avut loc in 1963, cand s-au inscris 66 de goluri in cele 10 meciuri: Fulham a invins pe Ipswich cu 10-1, Manchester United a pierdut la Burnley cu 6-1, in timp ce Tottenham a remizat cu WBA, scor 4-4.