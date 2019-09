CRIZA URIASA! Un club gigant al Europei, nevoit sa isi linisteasca fanii: "Continuam sa luptam pentru trofee!"

Manchester United are un nou inceput slab de sezon.

Echipa lui Solskjaer e pe locul 8 in Premier League, dupa 6 etape, motiv pentru fani sa creada ca si acesta va fi un sezon ratat.

Pentru a linisti spiritele si a calma fanii, United a oferit un comunicat de presa prin care anunta ca...echipa se va lupta la trofee.

"Toata lumea din club, incepand cu patronii, este concentrata sa castigam trofee si sa ne mentinem la cel mai inalt nivel. Pentru a putea face asta am investit masiv si vom continua sa investim!", a fost anuntul facut de club.

Ultimul trofeu castigat de Manchester United a fost Cupa Ligii in 2017. Cupa Angliei a fost castigata ultima data in 2016, iar ultimul triumf in Premier League dateaza din 2013. In plan european, United a castigat ultimul trofeu in 2017, Europa League.