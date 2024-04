Liverpool și-a găsit antrenor! ”Contact direct. Au programat următoarea întâlnire”

Liverpool ocupă locul doi în clasamentul Prmeier League cu 74 de puncte. 22 de victorii, opt remize și trei eșecuri au înregistrat până acum elevii lui Jurgen Klopp.

Antrenorul a anunțat în cursul actualei stagiuni că-i va părăsi pe ”cormorani” în iunie, iar trupa de pe Anfield a demarat deja căutările pentru un potențial înlocuitor.

Refuzată de Xabi Alonso, care va rămâne la Bayer Leverkusen și în următorul sezon, Liverpool a optat pentru Ruben Amorim, doar că lusitanul a negat recent discuțiile cu alte cluburi.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, conducerea de pe Anfield s-a întâlnit cu Arne Slot (45 de ani), antrenor la Feyenoord din iulie 2021, care ar mai avea contract cu olandezii până în 2026.

Sursa citată a informat că tehnicianul își dorește și el să preia clubul din Merseyside și că va mai avea loc o întâlnire în viitorul apropiat între cele două părți.

???????? Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job.

One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled.

