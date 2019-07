Povestea lui impresioneaza lumea! A paralizat dupa un accident la inot, dar a ajuns pilot de raliuri: "Nu exista NU POT!"

Povestea lui impresioneaza lumea.

E in scaun rulant, dar a ajuns pilot de raliuri. A stat la volan peste 10 ore la Raliul Sibiului.

Ciprian a paralizat dupa un accident la inot. De 17 ani traieste in scaunul cu rotile. Totul se schimba cand intra in masina de raliuri. Face totul cu mainile. Are volan special.

"Accelerez cu podul palmei, pot tine si ambele maini pe volan! Frana este mecanica, foarte apoape de volan, trebuie doar s-o imping ca sa pot frana! Acolo ma simt liber si acolo ma simt cel mai bine! Nu exista NU POT, trebuie macar sa incerci sa faci ceea ce iti place", a declarat Ciprian Lupu.