Pe când avea 27 de ani, americanca a câștigat primul titlu de ”Cea mai puternică femeie din lume”, în 2021, la categoria de 73 de kilograme.

A repetat performanța doi ani mai târziu la categoria de 82 de kilograme. În 2024 și 2025 și-a mai adăugat în vitrină două titluri mondiale, tot la categoriile 73, respectiv 82 de kilograme.

Deși până la vârsta de 32 de ani a bifat o performanță sportivă greu de egalat, Erin Murray a recunoscut că nu a fost întotdeauna pasionată de sport. De fapt, în copilărie, nu i-a plăcut deloc sportul: ”Nici nu mi-a plăcut, nici nu am fost bună la asta”, a dezvăluit Murray într-o postare pe rețelele sociale.

”Tatăl meu și-a dat toată silința. M-a înscris la toate sporturile când eram mică, dar niciodată nu a fost pentru mine. Când am ajuns la liceu, îmi ocupam timpul cu orice nu implica antrenamente. Ce am avut însă dintotdeauna a fost nevoia disperată de a fi cea mai bună la orice făceam”, a continuat sportiva.

Murray a dezvăluit că lucrul care i-a adus cele mai mari satisfacții din punct de vedere sportiv a fost constanța de care a dat dovadă odată ce a descoperit ridicatul greutăților.

”Când am descoperit ridicatul greutăților la 20 de ani, m-am dedicat complet. Viața mea a început să se învârtă în jurul antrenamentelor, nu pentru că am fost înzestrată de natură, ci pentru că odată ce încep un lucru, mă dedic complet. Nu am avut succes peste noapte, am fost constantă. Nu trebuie să fii special, nu trebuie să fii instant bun”, a adăugat tânăra.