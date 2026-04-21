GALERIE FOTO Cum arată cea mai puternică femeie din lume: ”Nu mi-a plăcut niciodată sportul!”

Erin Murray a cucerit în patru rânduri titlul de ”Cea mai puternică femeie din lume”.

Pe când avea 27 de ani, americanca a câștigat primul titlu de ”Cea mai puternică femeie din lume”, în 2021, la categoria de 73 de kilograme.

Erin Murray este ”Cea mai puternică femeie din lume”

A repetat performanța doi ani mai târziu la categoria de 82 de kilograme. În 2024 și 2025 și-a mai adăugat în vitrină două titluri mondiale, tot la categoriile 73, respectiv 82 de kilograme. 

Deși până la vârsta de 32 de ani a bifat o performanță sportivă greu de egalat, Erin Murray a recunoscut că nu a fost întotdeauna pasionată de sport. De fapt, în copilărie, nu i-a plăcut deloc sportul: ”Nici nu mi-a plăcut, nici nu am fost bună la asta”, a dezvăluit Murray într-o postare pe rețelele sociale. 

Tatăl meu și-a dat toată silința. M-a înscris la toate sporturile când eram mică, dar niciodată nu a fost pentru mine. Când am ajuns la liceu, îmi ocupam timpul cu orice nu implica antrenamente. Ce am avut însă dintotdeauna a fost nevoia disperată de a fi cea mai bună la orice făceam”, a continuat sportiva.

Murray a dezvăluit că lucrul care i-a adus cele mai mari satisfacții din punct de vedere sportiv a fost constanța de care a dat dovadă odată ce a descoperit ridicatul greutăților. 

Când am descoperit ridicatul greutăților la 20 de ani, m-am dedicat complet. Viața mea a început să se învârtă în jurul antrenamentelor, nu pentru că am fost înzestrată de natură, ci pentru că odată ce încep un lucru, mă dedic complet. Nu am avut succes peste noapte, am fost constantă. Nu trebuie să fii special, nu trebuie să fii instant bun”, a adăugat tânăra. 

Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
La un singur pas de Scudetto, Cristi Chivu a fost desființat în Italia: ”Eu chiar credeam în el!”
Universitatea Craiova, transfer spectaculos de titlu: „Bun venit la Știința!“
Inter - Como, LIVE pe VOYO de la 22:00, în Coppa Italia! Cristi Chivu, la un pas de „dubla” istorică
Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe la Desafio: Aventura. “Stă prost pe tehnică, nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"



Universitatea Craiova, transfer spectaculos de titlu: „Bun venit la Știința!“
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat
Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor
A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"
stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

