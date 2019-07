(P) PUNE SUPERBILETE PE SUPERCUPA ROMANIEI!

Hagi si Viitorul revin dupa 42 zile pe Ilie Oana si vor SuperCupa! O vor castiga in premiera pentru echipa din Ovidiu? Adversara ii este CFR Cluj - Campioana en titre si detinatoarea SuperCupei. Ardelenii au castigat de 3 ori SuperCupa si sunt favoriti sa isi treaca in cont al 4-lea succes in acest meci care da startul sezonului oficial in fotbalul romanesc. Dar Hagi vrea sa completeze palmaresul echipei sale si cu trofeul care ii mai lipseste pe plan intern: SuperCupa! Ne asteapta un SuperMeci in care poti prinde cat mai multe bilete la Superbet!

SUPERDUELUL PARIURILOR: NGG (CFR) versus GGsau 3+ (Viitorul)!

Serie excelenta a CFR-ului in amicalele dinaintea sezonului: 4 victorii si 1 meci egal. Campionii au marcat in fiecare meci, reusind sa nu primeasca gol in 3 dintre cele 5 partide de pregatire. Aceste pariuri au adus bani si in ultimele 4 SuperCupe, toate castigate cu scorul de 1-0!

Viitorul e echipă de GG dar si de 3+, daca e sa ne luam dupa ultimele 6 rezultate, toate in meciurile amicale in care castigatoarea Cupei a pregatit noul sezon: 2-3 cu Olympiakos Pireu, 8-0 cu Coltea, 3-1 cu Chindia, 2-0 cu Csikszereda, 3-3 cu FCSB si 2-1 cu Cernomore Varna. A fost prins de 3 ori in ultimele 6 meciuri directe dintre CFR Cluj si Viitorul.

DAN PETRESCU SI HAGI AU DRIBLAT X-UL IN MECIURILE DIRECTE

Pana acum, cei doi fosti coechipieri la Nationala Romaniei in era Generatiei de Aur au fost de 6 ori adversari din postura de antrenori. "Bursucul" a batut de 5 ori Regele! Hagi a castigat o singura data in fata lui Petrescu. Goluri putine in aceste meciuri (4 dintre ele au fost partide in care pariul 0-2 a adus bani, celelalte doua fiind meciuri in care GG, dar si 3+ au fost profitabile).

"Abia astept sa il bat si eu pe Dan Petrescu odata, sa il vad suparat. O sa fie foarte greu, CFR Cluj este o echipa puternica, pragmatica, joaca la rezultat", a declarat Hagi. Dan Petrescu a replicat: "Suntem prieteni si vom fi mereu, si inainte de meci, si dupa. Cand jucam, insa, nu mai suntem prieteni". Tu pe cine pariezi?

ILIE OANA UN STADION AL FINALELOR DECISE IN PRELUNGIRI!

De fiecare data cand arena ploiesteana a gazduit finale, meciurile au avut mai mult de 90 de minute! Voluntari la penalty-uri si Viitorul in reprizele de prelungire - ambele in fata Astrei - sunt echipele care au castigat Cupa Romaniei pe Ilie Oana.

TRANSFERURI NUMEROASE DAR NU SPECTACULOASE!

Echipele n-au incheiat campania de achizitii. La fel, nu se poate spune nici ca nu se vor mai desparti de jucatori aflati acum in lot. Vom afla cu aproximativ o ora inaintea startului SuperCupei formatiile de start si vom vedea cati dintre nou veniti i-au convins pe Dan Petrescu si Hagi sa mizeze pe ei in primul 11.

CFR Cluj i-a achizitionat pana acum pe Cosmin Vatca, Andrei Burca, Razvan Horj, Michaël Pereira, Mateo Sušić, Luís Aurélio, Sebastian Mailat, Mario Rondón si Yacouba Sylla. Viitorul s-a intarit cu Steliano Filip, Najib Ammari, Hamidou Keyta, Gabriel Iancu si Marco Dulca.

ECHIPE PROBABILE

CFR CLUJ

Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Omrani, Costache

VIITORUL

Cojocaru - Mladen, Taru, Kuipers, De Nooijer - Houri, Vlad Achim, Vana - Eric - Calcan, Gabi Iancu

