(P) ProArt P16 (H7606): creativitate de neegalat, în orice situație

Echipat cu tehnologia AMD Ryzen™ AI, acest laptop îți oferă acces local și complet securizat la peste 150 de funcții inteligente, gata să îți susțină creativitatea în cele mai eficiente moduri. Noul laptop ProArt P16 (H7606) îți deschide calea spre creativitate fără limite, mai eficient și mai rapid, destinat profesioniștilor fără limite, fiind conceput pentru a fi un adevărat atelier mobil echipat cu cele mai performante tehnologii ale momentului: procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 și placa grafică NVIDIA GeForce RTX din seria 50, pregătite să facă față oricăror provocări creative sau fluxuri elaborate de productivitate. Ideile tale artistice prind viață pe un extraordinar panou tactil ASUS OLED cu diagonala încăpătoare de 16 inci, rezoluție fină 4K pentru detalii incredibile și culori calibrate pentru precizie cromatică la standard profesional. Procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 amplifică fluxurile creative cu ajutorul Inteligenței Artificiale Elementul central al acestui laptop este procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, în arhitectura căruia se găsește o impresionantă unitate neurală (NPU) cu performanță maximă de 50 TOPS. Datorită acesteia, vei beneficia de o viteză excepțională în activitățile zilnice. Gândește-te la un asistent virtual care anticipează nevoile tale pentru că fix așa funcționează acest procesor cu NPU-ul integrat, iar laptopul tău devine mai inteligent ca niciodată.



Pentru exemplificare, aplicațiile creative detectează automat obiectele din imagini și clipuri și îți propun editări inteligente, economisind ore prețioase din fluxul tău de lucru. În plus, funcțiile inteligente, precum optimizarea automată a imaginii în apelurile video sau managementul inteligent al bateriei pentru o autonomie extinsă, îți vor face viața digitală mult mai simplă și totodată mai productivă. Indiferent dacă participi la videoconferințe, editezi materiale multimedia, faci streaming sau te relaxezi cu un joc AAA la detalii maxime, experiența este fluidă și rapidă. Multitasking-ul devine natural, iar performanța rămâne la cote maxime, chiar și cu mai multe aplicații deschise simultan. Alege AMD Ryzen™ AI și lasă tehnologia să îți personalizeze și eficientizeze fără efort fiecare zi de lucru! Peste 150 de funcții AI integrate în aplicațiile tale preferate Ecosistemul AI ASUS maximizează potențialul procesului creativ cu o suită de aplicații dedicate, precum ProArt Creator Hub (pentru ajustări de performanță și creare de palete cromatice armonioase), MuseTree (pentru generarea de imagini) și StoryCube (pentru organizarea conținutului digital). Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 150 de funcționalități AI care îți vor simplifica activitatea într-un mod intuitiv, total transparent și, în același timp, foarte eficient. Fiecare ediție ProArt este dotată cu deja iconicul ASUS DialPad, o rotiță de comandă specializată integrată în suprafața extinsă a touchpad-ului care permite personalizarea și controlul intuitiv al celor mai relevante setări din aplicațiile creative populare pe care le utilizezi în mod frecvent.



În interiorul carcasei elegante se găsesc componente puternice de ultimă generație care îți pun la dispoziție resurse suficiente pentru a rula mai multe instrumente creative în același timp, amintind aici placa video NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB VRAM GDDR7, memoria RAM LPDDR5X cu o capacitate maximă de 64 GB ce rulează la o viteză amețitoare de 7.500 MHz și un SSD rapid PCIe Gen4 de până la 4 TB capacitate. ProArt P16 (H7606) este capabil să mențină performanța constantă chiar și în sesiuni de lucru îndelungate, datorită utilizării unui sistem de răcire avansat cu trei ventilatoare, evacuare invizibilă a aerului cald și pastă termică din metal lichid. Nu doar atât, dar modul ambiental 0 dB îți asigură liniștea de care ai nevoie pentru relaxare totală după o zi încărcată. Poți configura și precomanda laptopul ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) și ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) cu 4 TB de stocare în acest moment direct din magazinul eShop ASUS România. Odată cumpărat, nu uita să îți înregistrezi produsele ASUS pentru a obține asistență continuă și pentru a debloca de îndată o serie de beneficii care îți vor îmbunătăți experiența de utilizare: asistență tehnică pentru depanare și configurare, gestionare centralizată a garanțiilor, precum și accesul la promoții exclusive ASUS.

