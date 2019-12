(P) Premier League 2019/2020: Forma e temporară, clasa e permanentă

Așa spune un vechi proverb, iar dacă e să-i dăm crezare, atunci Liverpool nu prea mai are cum să rateze titlul în acest sezon din Premier League.

După primele 16 etape (cu 3 deci înainte de startul returului) Jurgen Klopp și trupa sa au 8 puncte în fața lui Leicester iar Manchester City, câștigătoarea ultimelor două sezoane, este la 14 puncte distanță.

Ca atare, pornind de la premiza că Leicester (echipă totuși de un alt nivel decât Liverpool) nu are cum să-i facă din nou fericiți pe amatorii de pariuri - sunt deja de notorietate câștigurile celor care au pariat antepost la cote astronomice pe „Vulpi” în sezonul 2015/2016 - iar Manchester City este la 14 puncte în spate, e greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva care să-i împiedice pe „cormorani” să aducă trofeul în orașul Beatles-ilor, pentru prima oară în ultimii 30 de ani. De pe site-urile specializate în ponturi pariuri sportive aflăm că Liverpool are o cotă de doar 1.10 în această ediție de Premier League, urmată fiind de City la o cotă de 9.50 și Leicester cota 15.00. De aici încolo, cotele sar la 300.00 pentru Chelsea, 500.00 pentru Tottenham și chiar 750.00 în cazul lui Manchester United.

Distanța dintre Liverpool și Manchester City ar fi putut fi mult mai mică în urma meciului direct disputat pe 10 noiembrie, în cadrul etapei a 12-a din Premier League, însă Liverpool, energizată din plin de un Anfield plin până la refuz (53.324 spectatori), a confirmat rapid statutul de favorită, marcând în minutul 6 prin Fabinho și în minutul 13 prin Mo Salah. S-a terminat în cele din urmă 3-1, deși posesia a aparținut oaspeților (55%), raportul ocaziilor de gol a fost 18 la 12 în favoarea lui City și tot oaspeții au executat cu 9 mai multe lovituri de colț (4-13). Dacă City reușea să se impună, ar fi avut în prezent 35 de puncte, în timp ce Liverpool ar fi bifat prima înfrângere din sezon și ar fi avut 43 de puncte. Astfel, distanța dintre cele două super-echipe ale Angliei ar fi fost acum de „doar” 12 puncte.

Desigur, întreg staff-ul lui Liverpool, în frunte cu Jurgen Klopp, se fereste, cel puțin în public, să vorbească despre posibilitatea uriașă de a pune în sfârșit mâna pe titlu, însă e greu de crezut că cineva mai ia în calcul o altă variantă. Iar acesta este unul din motivele ce stau la baza evoluțiilor excelente din ultima perioadă.

Sezonul trecut din Premier League a fost unul de infarct pentru fanii lui Liverpool și cei ai lui Manchester City, elevii lui Pep Guardiola reușind să câștige în cele din urmă titlul la un singur punct distanță. De cealaltă parte, Salah, Mane, Firmino & co. au avut un parcurs excelent în Liga Campionilor, reușind să ridice la 6 numărul trofeelor câștigate (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2018). De menționat - Manchester City nu are niciun trofeu UCL în vitrină, deși a fost principala favorită atât in ediția trecută, cât și în cea în desfășurare.