(P) Pariaza pe WTA BRD Bucharest Open 2019: tot ce trebuie sa stii despre competitia din Capitala!

In perioada 13-21 iulie, la Arenele BNR, are loc a sasea editie a turneului WTA BRD Bucharest Open. Trei din cele cinci editii de pana acum au fost castigate de jucatoare din Romania, iar la dublu de fiecare data tara noastra a avut cel putin o reprezentanta in finala.

Singura sportiva care a reusit sa isi treaca in cont atat titlul de simplu, cat si pe cel de dublu, este Irina Begu. Ea a triumfat la simplu in 2017, in finala cu Julia Goerges, iar la dublu s-a impus la ultimele doua turnee: in 2017 alaturi de Raluca Olaru, iar anul trecut cu Andreea Mitu.

In afara Irinei, cealalta jucatoare din Romania care a invins pe zgura de la Bucuresti este Simona Halep. Cea mai buna sportiva din tara noastra a cucerit trofeul la editia de debut (2014) si a repetat performanta doi ani mai tarziu (2016). Proaspata campioana de la Wimbledon este singura care are in palmares mai mult de un titlu la simplu la WTA BRD Bucharest Open.

Anul trecut campioana a fost Anastasija Sevastova. Letona a cucerit al treilea trofeu al carierei dupa o finala cu Petra Martic (7-6, 6-2). Pentru ca a jucat la Wimbledon, ea a sosit inca de vineri la Bucuresti pentru a se acomoda cu suprafata. Sevastova este principala favorita a editiei din acest an de la Arenele BNR. Ea o va intalni in primul tur pe Ana Bogdan, in cea mai tare confruntare a rundei inaugurale.

Pe tabloul principal sunt prezente 8 jucatoare din Romania: Sorana Cirstea, Irina Begu si Ana Bogdan au intrat direct, in timp ce Jaqueline Cristian, Irina Bara si Gabriela Ruse au primit wild card-uri iar Alexandra Cadantu a intrat pe tablou ultima, din postura de Lucky Loser, aseara la ora 20:00. Lor li se adauga si Patricia Tig, care a trecut 3 tururi de calificari.

Adversarele jucatoarelor noastre in primul tur:

Sorana Cirstea - Jaqueline Cristian

Anastasija Sevastova - Ana Bogdan

Irina Begu - Aleksandra Krunic

Gabriela Ruse - Barbora Krejcikova

Alexandra Cadantu - Krystina Pliskova

Irina Bara si Patricia Tig urmeaza sa isi afle adversarele in urma incheierii partidelor din calificari

Printre cei 8 capi de serie si-a facut loc doar o jucatoare din Romania: Sorana Cirstea, favorita 5. Ea nu a trecut niciodata de sferturile de finala la Bucuresti - anul trecut a pierdut in aceasta faza in fata Anastasijei Sevastova.

Favoritele principale in competitia de dublu sunt Irina Begu si Raluca Olaru, campioane aici in 2017. Ele sunt urmate pe lista capilor de serie de perechea Krunic / Mattek-Sands. Pe tablou sunt prezente si semifinalistele de la editia de anul trecut, tinerele Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian.

La editiile 2014, 2017 si 2018 trofeul a fost cucerit de formatii 100% din Romania. In celelalte doua randuri (2015 si 2016), tara noastra a avut reprezentante in finala, dar ele nu au reusit sa se impuna in ultimul act.

Jucatoarea slovena de doar 18 ani a aratat multa calitate in joc si are toate sansele sa ajunga in fazele superioare ale intrecerii de la Bucuresti. Campioana la dublu la Wimbledon in intrecerea junioarelor (2017), ea a facut pasul decisiv spre simplu senioare. Dupa turneul de la Wimbledon a ajuns pe locul 111. Ea a pornit in calificari la All England Club, a ajuns pe tablou, iar in turul 2 a jucat foarte bine cu Serena Willims. Slovena a castigat primul set, dar apoi nu a mai putut face fata loviturilor puternice trimise de Williams (6-2, 2-6, 4-6). 28 de victorii si doar 14 infrangeri in acest an pentru Juvan.

BINE DE STIUT

* Anastasija Sevastova este singura jucatoare din Top 50 prezenta pe tablou. Letona este pe locul 11 WTA. A doua favorita, Viktoria Kuzmova, a ajuns pe 54 dupa incheierea competitiei de la Wimbledon.

* In toate cele 5 editii de pana acum, finala a fost disputata de doi capi de serie. De 3 ori turneul a fost castigat de principala favorita a intrecerii: 2014, 2016 si 2018.

* Toate cele 5 finale de pana acum s-au incheiat in doua seturi (2-0).

* CAmpioana va castiga 280 puncte in clasamentul WTA

* Competitia se desfasoara la Arenele BNR, iar meciurile se disputa pe 4 terenuri: Central, Grandstand, Court 4 si Court 6.