(P) Juventus e la un pas sa devina campioana! Vezi Pariurile Speciale pentru etapa de azi din Serie A!

Autor Silviu Elisei, Superbet

Esti gata de un final de etapa grandios? "Juventus campioana!" striga suporterii Batranei Doamne, insa pana la acest statut, mai au un singur obstacol de trecut in meciul din aceasta seara jucat impotriva Zebrelor de la Udinese. Miza e uriasa pentru echipa antrenata de Maurizio Sarri. Tot azi, Lazio e nevoita sa castige impotriva formatiei din Cagliari pentru a-si asigura locul in Big Four-ul acestui sezon.

Lazio-Cagliari, SuperDuelul antrenor-jucator!

In urma cu 13 ani, Walter Zenga ii preda lui Stefan Radu primele taine ale fotbalului profesionist de pe banca lui Dinamo. Astazi, cei doi se reintanesc intr-un SuperDerby in care echipa lui Stefan Radu intalneste trupa antrenata acum de Walter Zenga. Vulturii laziali se lupta pentru un final cat mai bun de sezon, dar acelasi obiectiv il are si SpiderMan Zenga pe banca celor de la Cagliari. Elevul isi poate intrece maestrul in aceasta seara, iar un joc extraordinar i-ar aduce fundasului roman aprecierea fanilor italieni. Miza este uriasa! Va reusi Lazio sa-si asigure calificarea in Liga Campionilor in meciul din aceasta seara?

Iti dau un pont pe cartonase?

Meciurile bune raman intodeauna la sfarsit, iar SuperDerby-urile de azi sunt oportunitatea perfecta pentru a incasa un bilet castigator. Batrana Doamna se fereste cu orice pret de pedepsele arbitrilor, la fel si Zebrele de la Udinese, iar cu o medie totala de 4.27 cartonase galbene per/meci, pariul pe -4.5 cartonase galbene iti poate dubla miza de pe bilet. Surprizele nu se termina aici! Pe langa pariul pe meciul etapei, Lazio-Cagliari e alegerea ideala pentru un eveniment in plus pe bilet. Echipa antrenata de Walter Zenga e ceva mai incisiva decat adversarele din campionat. Poate temperaturile ridicate din Cagliari sa influenteze jocul agresiv al insularilor. Cert e ca pentru acest meci, pariul pe +4.5 cartonase galbene merge ca uns! Cu un total de 4.80 cartonase galbene per/meci, cele doua echipe pot fi duo-ul ideal pentru a-ti rotunji castigurile de pe bilet!

Loveste (de la colt) marele castig!

Pentru unii o simpla lovitura de la colt, pentru altii o mare oportunitate de gol, insa pentru tine poate fi pariul ideal pentru meciurile de azi. Serie A e campionatul cornerelor, iar daca stam sa aruncam o privire, e totodata si liga marilor ocazii. Talentul jucatorilor e incontestabil cand vine vorba de un sut catre poarta adversar, motiv pentru care statisticile sar in aer la capitolul cornere. Cu un total de 22.35 cornere per/meci impreuna, Juventus si Udinese sunt mix-ul perfect pentru pariul de +12.5 cornere. Pentru o astfel de alegere, iti triplam castigurile de pe bilet! Nu foarte departe de aceasta performanta se afla si duo-ul dintre Lazio-Cagliari. Cele doua formatii au un total de 20 de cornere, iar pentru acelasi pariu, cota este si mai mare (3.20)!

Lupta golgheterilor continua!

Clasamentul golgheterilor din Seria A e mai strans decat lupta din campionat! CR7 si Ciro Immobile sunt la egalitate de reusite (30), iar meciurile acestei etape le permit amandurora sa obtina avantajul dorit. Fiecare gol ii apropie pe cei doi de fabulosul titlu "Gheata de aur".

