(P) Aplicații mobile specializate… pe distracție

În vremurile hiper tehnologizate în care trăim, cu greu se mai poate găsi o idee de aplicație pentru dispozitive mobile care să nu fi fost încă lansată.

În vremurile hiper tehnologizate în care trăim, cu greu se mai poate găsi o idee de aplicație pentru dispozitive mobile care să nu fi fost încă lansată. De la deja banalele aplicații de carsharing, aplicații pentru cumpărături, pentru dating și până la cele mai nișate, de grafică, fotografie, aplicații dedicate sănătății, calculatoare de calorii, aplicații axate pe sport și multe, multe altele, putem cu adevărat spune că avem câte o aplicație pentru aproape orice.

Credeți că oamenii au rămas în pană de idei? Nicidecum! Aflați, de exemplu, cum în Islanda, o țară cu populație mică, există o aplicație care te ajută să nu ieși la întâlnire cu vreun văr primar; există o aplicație destinată celor mai bogați, care costă 400 de dolari și care tot ce face este să afișeze mesajul Sunt Bogat; există o aplicație care te ajută să îți spună când e cel mai bine să te ridici pentru a merge la toaletă în timpul unui film pentru a nu pierde acțiunea; există o aplicație care înregistrează cât de sus sau cât de departe reușești să îți arunci telefonul.

Trecând la lucruri mai serioase și mai… utile, evident că și pariurile beneficiază de aplicații mobile în pas cu tehnologia. Astfel, aplicația de jocuri de casino de la Fortuna – Fortuna Casino App – oferă jucătorilor spectacolul fascinant și adrenalina jocurilor de casino din Vegas, direct pe telefon.

Jucătorii regăsesc aici, oricând și de oriunde, experiența totală a marilor cazinouri: de la jocuri de masă, dealeri reali la jocurile de Live Roulette sau Live Blackjack și până la cele mai căutate și jucate Sloturi ale momentului, cu grafică o incredibilă și jackpoturi extrem de atractive.

Aplicația mobilă Fortuna Casino App oferă acces la jocuri noi lansate săptămânal, jackpot-uri de milioane (peste 1.200.000 de lei la Age of the Gods, peste 2.000.000 de lei la Justice League sau chiar peste 14.300.000 de lei la Gladiator Road to Rome) și sloturi super populare, ca Shining Crown, Age of the Gods sau Book of Ra. Utilizatorii aplicației sunt, de asemenea, primii care află despre noile promoții lansate periodic.

Pentru experiența totală a atmosferei și câștigurilor de casino, intră pe efortuna.ro sau descarcă aplicația disponibilă pentru dispozitivele Android și iOS.