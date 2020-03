(P) Alege un semineu profesional si investeste in confortul casei tale

Folosite inca de stramosii nostri, semineele sunt cunoscute pentru aspectul estetic placut, dar mai ales pentru atmosfera pe care o creeaza in locuinta. Daca in trecutul indepartat acestea se regaseau in casele boierilor sau in palatele regale pentru rolul lor decorativ, in prezent semineele sunt folosite ca surse de incalzire.

Semineul a fost reinterpretat in diverse moduri, astfel incat astazi poti alege dintr- o multitudine de modele. Astfel, poti opta pentru un semineu pe lemne, un termosemineu, unul pe gaz sau un semineu decorativ. Indiferent de preferintele tale, pe piata exista o varietate de produse, astfel ca vei putea alege modelul care imbina functionalitatea cu un design pe placul tau.

In cazul in care vrei sa incalzesti un spatiu mai mic, sobele pe lemne sunt o alternativa avantajoasa. La fel ca semineul, sobele au focare performante si pot fi personalizate cu materialele dorite pentru a se integra in decorul incaperii.

Chiar daca investiţia iniţiala este una mai mare, tot mai multi romani aleg semineul pentru a-si incalzi locuintele. Datorita acestui sistem de incalzire, acestia se pot bucura de beneficiile caldurii naturale in camera in care este instalat semineul sau in toata casa. Caldura se pastreaza pentru o lunga perioada de timp, randamentul semineelor fiind deosebit de ridicat datorita noilor tehnologii folosite. In plus, aspectul pe care il capata locuintele cu semineu este unul deosebit, iar valoarea acestora creste.

Daca planifici sa construiesti un semineu, este important sa te documentezi inainte de a te apuca de treaba. De asemenea, se recomanda colaborarea cu o firma specializata, care te poate ajuta sa construiesti un semineu trainic, care sa functioneze fara probleme. Poti incerca sa montezi semineul si singur, insa experienta si indemanarea unui specialist te vor ajuta sa economisesti timp si energie.

Pentru un confort termic ridicat, dimensiunile focarului se aleg in functie de dimensiunile spatiului ce se doreste a fi incalzit. De exemplu, semineul clasic pe lemne cu o putere calorica mare poate fi folosit pentru a incalzi toata casa prin instalarea unor componente de ventilare. Iar daca vrei sa incalzesti o singura camera, soba pe lemne poate fi alegerea perfecta. Aceasta are ocupa mai putin spatiu, astfel ca poate fi amplasata in orice loc al camerei. Fie ca alegi un semineu, fie ca preferi soba pe lemne, vei avea nevoie de un cos de fum adecvat, realizat din materiale calitative. Acesta evacueaza fumul si intretine arderea, motiv pentru care trebuie dimensionat si montat corect.

Seminee Sibiu ofera o gama larga de seminee si produse complementare de calitate inalta, dar si serviciile unor specialisti care stiu totul despre functionarea si montajul acestor sisteme de incalzire. Beneficiezi de consultanta pe tot parcursul colaborarii, astfel ca vei primi ajutor atat pentru alegerea modelului potrivit de semineu, cat si dupa instalarea proriu-zisa a acestuia. Cei de la Seminee Sibiu pun accent pe nevoile clientului, astfel ca toate produsele provin de la producatori consacrati, care iti ofera garantia unei lucrari de calitate. Ai incredere in specialistii magazinului Seminee Sibiu si vei investi inteligent!