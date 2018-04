(P) Acestea sunt favoritele la castigarea Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Bookmakerii au stabilit favoritele la castigarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, competitie care va lua startul pe 14 iunie. Potrivit cotelor afisate de agentiile din topul caselor de pariuri PariuriX.com, este cel mai probabil ca trofeul sa fie cucerit de Brazilia, Germania, Spania sau Franta.

S-a dat unda verde la pariuri antepost inca de la inceputul anului, iar pariorii au observat ca, initial, Spania avea cota mai mare decat Franta mai la toti operatorii importanti. Fie s-a pariat masiv pe iberici, fie agentiile si-au dat seama ca era o estimare ciudata. Cert este ca cotele s-au schimbat, iar Spania a ajuns sa fie „mai favorita” decat nationala cocosului galic in majoritatea ofertelor.

Argentina si Belgia pentru pariurile pe surpriza

O evolutie oarecum asemanatoare am observat-o si in privinta duelului dintre principalele doua contracandidate. La inceput, cota ca Germania sa castige FIFA World Cup 2018 era mai mare ca a Braziliei. In momentul in care scriu aceste randuri, cele doua nationale sunt „umar la umar”.

Argentina si Belgia ar fi favoritele 5 si 6, insa cotele mari atribuite acestor echipe nu ii intereseaza decat pe vanatorii de surprize. Cine vrea un pariu cu sanse ok de reusita, mizeaza pe una dintre cele patru, carora le voi face cate o scurta caracterizare in ceea ce urmeaza.

BRAZILIA (cea mai mare cota: 5.5/ cea mai mica cota: 4.95)

Nationala „cariocas” trebuie sa isi ia revansa dupa acel injositor 1-7 pe teren propriu in fata Germaniei, in semifinalele precedentului turneu final (organizat chiar in Brazilia). Echipa nu a performat nici in Copa America si, daca ne gandim mai bine, ajungem sa nu ii mai consideram ciudati pe bookmakerii care ii dau pe nemti drept principali favoriti.

In conditiile in care Neymar nu a stralucit si la nationala (prezenta sa in Rusia fiind pusa sub semnul intrebarii din cauza unei accidentari grave), sud-americanii isi pun sperantele in Alisson, Casemiro, Philippe Coutinho, Roberto Firmino si Gabriel Jesus.

GERMANIA (cea mai mare cota: 5.75/ cea mai mica cota: 5.5)

Este detinatoarea titlului mondial. La precedentul turneu final, a invins-o in finala pe Argentina dupa ce a trecut in semifinale de reprezentativa tarii gazda, Brazilia. De atunci a avut loc un schimb de generatii. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose si Lukas Podolski s-au retras, dar a venit din urma noul val, care practica un fotbal la fel de bun.

Germania a castigat Cupa Confederatiilor in 2017, chiar daca Joachim Low nu a folosit cel mai bun „unsprezece”. Veteranii lotului cu care Germania va ataca CM 2018 sunt Manuel Neuer, Toni Kroos, Mats Hummels, Thomas Muller si Mesut Ozil, iar „varfurile” generatiei noi sunt Joshua Kimmich, Leroy Sane and Timo Werner.

FRANTA (cea mai mare cota: 7.5/ cea mai mica cota: 6.4)

Franta nu mai este o experta a turneelor finale. Pierderea finalei Campionatului European, chiar la Paris, a fost o lovitura pentru fotbalul din Hexagon. Didier Deschamps a incercat sa aduca un suflu nou, promovand talente de sute de milioane de euro, care stralucesc la echipele lor de club: Raphael Varane, Samuel Umtiti, Benjamin Mendy, Djibril Sidibe, N’Golo Kante, Thomas Lemar, Paul Pogba, Antoine Griezmann sau Kylian Mbappe.

Totusi, rezultatele nu sunt dintre cele mai convingatoare. Dovada sta rezultatul dintr-un amical jucat pe teren propriu in martie: 2-3 cu Columbia.

SPANIA (cea mai mare cota: 7.75/ cea mai mica cota: 7.0)

Nationala Spaniei a depasit faza reconstructiei, dupa ce o generatie de vis a iesit din circuit ca urmare a doua turnee finale ratate: al CM 2014 si al Euro 2016. „La Roja” nu a trecut de grupe la „mondiale”, fiind invinsa de Olanda si de Chile. Triumfatori la Euro 2008, CM 2010 si Euro 2012, Xavi, Xabi Alonso si David Villa au lasat locul altor fotbalisti valorosi, cu pofta de performanta.

Thiago Alcantara, Koke si Alvaro Morata sunt gata de atac, sub indrumarea unor jucatori cu experienta precum Sergio Ramos, Gerard Pique, Sergio Busquets sau David Silva.