Mayweather ar putea reveni in ring? Este dispus sa lupte pentru un cec de 9 cifre (P)

Se prefigureaza o inclestare a titanilor din ring.

Khabib Nurmagomedov (30 de ani), cu 27 de victorii din tot atatea posibile in MMA, i-a aruncat manusa lui Floyd Mayweather (41 de ani), care are in palmares 50 de victorii si zero infrangeri in „banoasa” sa cariera, care i-a atras supranumele „Money”.

Dupa ce Khabib l-a invins pe McGregor, pastrandu-si titlul de campion al UFC la categoria usoara, luptatorul din Daghestan si-a fixat urmatoarea tinta: Mayweather. „Meciul nostru va fi de doua ori mai interesant decat cel cu McGregor. Doi luptatori neinvinsi... va fi interesant sa vedem care va cadea sau va da inapoi... Eu stiu ca o parte a presei si chiar oameni din echipa mea nu-mi dau nicio sansa in fata lui, ceea ce ma motiveaza si mai mult”, a spus Nurmagomedov.

Conditiile lui Mayweather



Mayweather, care l-a invins si el pe Conor McGregor intr-un meci de box organizat in 2017 la Las Vegas, a acceptat fara sa stea pe ganduri provocarea, dar a pus doua conditii. „Ne vom bate. M-a provocat, am acceptat, iar acum trebuie sa vina in lumea mea!", a spus Mayweather pentru TMZ Sport. Asadar, prima conditie este ca lupta sa tina intr-un ring de box, dupa reguli din box.

A doua conditie tine de partea financiara si poate fi catalogata de unii drept... extravaganta: „Cand il voi infrunta pe Khabib, vreau sa primesc un cec cu noua cifre”. In traducere, Mayweather vrea minim 100 de milioane de dolari ca sa revina in ring. Nu este o suma care sa-i taie rasuflarea celui care a castigat aproape un miliard de dolari numai din box, pana sa se retraga din activitate. Se spune ca veniturile din alte surse, precum contracte de publicitate, au fost mai mari.

Khabib vrea sa lupte in Rusia



Dialogul de la distanta a continuat si Khabib a acceptat sa se bata in ringul de box, dar a pus, la randul sau, o conditie. „Vreau ca lupta sa aiba loc la Moscova, pe legendara arena Luzhniki. Sunt sigur ca ar fi prezenti 100.000 de oameni in tribune", a spus daghestanezul, care s-a intalnit deja cu secretarul general al Federatiei de Box din Rusia pentru a stabili detaliile organizatorice.

Meciul de box a fost confirmat si de managerul lui Khabib, Ali Abdelaziz. Acesta a declarat ca va fi box, daca asta isi doreste Mayweather: „Floyd este un megastar. Este Floyd <Money> Mayweather, dar nu ne este teama de el. Khabib are in spate 2,5 miliarde de musulmani din toata lumea si cateva din cele mai bogate tari de pe planeta”.

UFC se opune marelui meci



Milioane de fani ai sporturilor de contact din toata lumea abia asteapta sa afle cand va fi marea lupta. Exista, totusi, un „mic” obstacol. Dana White, presedintele UFC, nu este de acord cu evenimentul care ar trebui sa bata orice record de audienta. „Nu ascultati aceste zvonuri. in primul rand, Khabib este sub contract cu UFC. Nu am avut nicio discutie cu staff-ul lui Mayweather. Floyd este foarte bun atunci cand vrea sa-si faca niste publicitate”, a spus White.

Cu siguranta nu sunt doar „zvonuri”. Ramane de vazut daca cei doi vor tine cont de parerea UFC-ului. Din cate se pare, nu o vor face. Evenimentul mediatic poate genera incasari de peste jumatate de miliard de dolari si, pentru ca show-ul sa fie desavarsit, Khabib vrea sa-l „tocmeasca” antrenor pe nimeni altul decat Mike Tyson. Ajuns la 52 de ani, Tyson este om de afaceri... si-a deschis ferma de canabis!!! Al doilea antrenor al daghestanezului ar urma sa fie Anatoly Lomachenko, care este considerat unul dintre cei mai priceputi antrenori din lume.

Desi Khabib vrea sa se lupte la Moscova, cele mai mari sanse de a gazdui „meciul secolului” le are Las Vegas, patria cazinourilor.