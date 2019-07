Alege vestiarul metalic perfect potrivit necesitatilor tale! Iata cum! (P)

Nu iei in fiecare zi in considerare achizitionarea unor piese de mobilier atat de specifice precum vestiarele metalice, insa, atunci cand o faci, trebuie sa te asiguri ca vestiarul metalic ales va fi o investitie ideala pe termen lung, fara sa aiba nevoie de modificari sau reparatii. Datorita utilitatii specifice a acestor piese de mobilier, ele pot fi intalnite cu precadere in domenii si institutii in care angajatii folosesc uniforme sau exista nevoia de schimbare a vestimentatiei cel putin o data pe zi.

De regula, aceste circumstante cuprind personalul din constructii, agentii de paza, angajatii marilor centre comerciale sau restaurante, cadrele militare ori medicii si asistentii medicali, insa orice persoana poate avea nevoie, in anumite situatii, de acces la un vestiar metalic.

Astfel, fiecare angajat si client al salilor de fitness si de sport foloseste adesea vestiarul metalic pentru a-si depozita echipamentul sportiv sau vestimentatia pe care a avut-o la venire. Mai putem intalni vestiare metalice si in studiourile de pictura sau de fotografie, unde apare din nou necesitatea de depozitare a ustensilelor si aparatelor si de schimbare frecventa a vestimentatiei.

Luand in calcul toate aceste situatii, domenii de activitate si ocupatii prezentate mai sus, putem conchide ca nevoia folosirii unui vestiar metalic apare oriunde exista necesitatea unui spatiu sigur de depozitare si acces usor la hainele si obiectele depozitate.

Data fiind aceasta varietate, in momentul achizitionarii unui vestiar metalic, pe langa rezistenta in timp a acestuia, va trebui sa te orientezi si in functie de utilitatea sa pentru a gasi modelul potrivit. Astfel, vestiarul metalic ce vine in sprijinul activitatilor desfasurate de catre profesori si elevi trebuie sa le ofere acestora posibilitatea de a-si depozita obiectele personale sau materialele didactice in siguranta si la indemana. Aceasta functionalitate este regasita in cazul vestiarelor metalice de forma dulapurilor casetate. Pe langa numeroasele casete in care elevii isi pot depozita ghiozdanele, caietele si cartile sau hainele de schimb pentru ora de sport, acest tip de vestiare metalice mai poate oferi si:

- suport de eticheta pe usa;

- sistem de inchidere cu 2 chei;

- maner prevazut cu gaura pentru lacat.

In cazul celor care isi schimba garderoba de cel putin doua ori pe zi, cel mai util ar fi un model de vestiar metalic cu bancuta. Pe langa confortul oferit in timpul schimbarii hainelor, acest tip de vestiare metalice mai poate veni si cu:

- polita la partea superioara;

- bara pentru umerase si carlig;

- structura realizata din cadru de teava sudata cu picioruse din plastic pentru protejarea podelelor.

Exista, insa, si cazuri in care nevoia existenta este una cu totul aparte: separarea hainelor murdare de cele curate, chiar si in timpul depozitarii. Aceasta necesitate poate fi intalnita mai ales in cazul santierelor, atelierelor auto sau a persoanelor care lucreaza in bucatarie. Pentru o utilitate sporita in aceasta directie, te poti orienta catre un vestiar metalic superventilat cu perete despartitor. Pe langa separarea pieselor vestimentare curate de cele murdare, un astfel de model mai poate oferi si:

- usi dublu ramforsate dotate cu gauri suplimetare in partea centrala pentru o ventilatie crescuta;

- raft in partea superioara cu bara pentru umerase.

Pentru a adresa nevoile diverse si a economisi spatiu, una dintre cele mai bune optiuni ar fi vestiarul metalic cu doua usi de tip Z. Acestea iti permit, in ambele cusete, sa depozitezi atat haine si incaltaminte, cat si obiecte personale, scule sau echipament tehnic. Practic, pot satisface o gama larga de nevoi.

Pentru a putea alege vestiarul metalic perfect potrivit necesitatilor tale dintr-o gama deosebit de diversificata la cele mai mici preturi, viziteaza Viamond.ro si bucura-te de livrarea gratuita!