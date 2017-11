Povestea nestiuta a omului care a salvat Barcelona de la FALIMENT! A sfarsit alcoolic, iar la inmormantare a venit doar fratele sau

Fara el, poate nu ar mai fi existat povestile de azi cu Messi.

Patrick O'Connell este numele omului de care se leaga doua evenimente importante pentru fotbalul spaniol - singurul titlu cucerit vreodata de Betis Sevilla si, poate mai important, salvarea Barcelonei de la faliment, intr-un moment critic pentru clubul catalan.

Povestea lui O'Connell, mai putin stiuta, si redata acum de englezii de la These Football Times, este pe cat de importanta si spectaculoasa pentru fotbal, pe atat de trista. Primul irlandez din istorie care a purtat banderola de capitan la Manchester United si omul care a gasit solutia de criza pentru ca Barca sa traiasca si dupa Razboiul Civil din perioada lui Franco, a sfarsit sarac si alcoolic, iar la inmormantarea lui a participat un singur om - fratele sau.

O'Connell s-a nascut in Dublin, in 1887, si s-a facut remarcat in fotbal dupa 1905. Dupa o perioada petrecuta in Irlanda, la Belfast, O'Connell a facut pasul in fotbalul englez, mai intai la Sheffield, apoi la Hull City, iar incepand cu 1914, la Manchester United.

Transferul la United s-a facut in schimbul sumei de 1000 de lire. O suma mare la vremea respectiva, pentru un adevarat star, care a preluat rapid banderola de capitan pe Old Trafford.

De numele lui O'Connell se leaga un episod care a agitat fotbalul englez, intr-o perioada oricum extrem de agitata, la inceputul Primului Razboi Mondial

Pe 2 aprilie 1915, Manchester United a intalnit rivala de moarte Liverpool, intr-un meci pe care United era obligata sa castige pentru a evita retrogradarea.

S-a terminat 2-0 pentru United, fix scorul pe care se pariasera sume mari de bani pentru o cota de 7/1.

Banii pariati au atras atentia autoritatilor, iar in urma unei anchete, ambele cluburi au fost gasite vinovate pentru trucarea partidei.

S-a spus atunci ca jucatorii au avut nevoie de bani, intr-un context poate de inteles - incepuse razboiul, nimeni nu stia daca se va mai juca fotbal, sau daca se vor mai gasi alte job-uri in perioada urmatoare.

O'Connell, care a ratat un penalty la 1-0, nu s-a numarat printre cei gasiti vinovati de blat, chiar daca era recunoscut ca fiind un om pasionat de pariuri.

Rezultatul a fost totusi validat, iar Tottenham a fost echipa care a retrogradat in acel sezon.

Plecarea in Spania

Mergand mai departe cu povestea lui O'Connell, ajungem in 1922, momentul in care irlandezul a decis sa se dedice carierei de antrenor.

A fost un moment important si pentru viata lui privata, pentru ca acela a fost anul in care si-a parasit sotia si cei patru copii si a plecat in Spania, atras de oferta clubului Racing Santander.

Dupa 7 ani petrecuti la acest club, fara rezultate notabile, Patrick O'Connell a mers la Oviedo, iar apoi, in 1932, a preluat-o pe Real Betis, in Segunda Division.

A obtinut promovarea in primul sezon, iar doi ani mai tarziu, primul si singurul trofeu de campioana pentru Betis Sevilla, in 1935.

Salvarea Barcelonei de la faliment

Dupa aceasta performanta uimitoare, O'Connell a fost numit antrenor al Barcelonei, intr-o perioada grea nu doar pentru clubul catalan, ci pentru intreaga societate spaniola.

In 1936, Barcelona era sufocata de datorii, iar falimentul devenise un scenariu foarte probabil, insa O'Connell a avut o idee salvatoare - a luat legatura cu omul de afaceri Manuel Mas Serrano si a organizat un turneu amical in Statele Unite si Mexic.

Banii obtinuti de pe urma acelui turneu par o gluma acum - 15.000 $ - dar au fost suficienti pentru a acoperi datoriile care puteau face ca Barcelona sa dispara din fotbal.

Turneul a venit totusi cu niste "costuri". O'Connell s-a intors acasa doar cu patru fotbalisti, pentru ca restul au decis sa fuga in Mexic, speriati de situatia critica din Spania, in perioada Razboiului Civil. Obiectivul a fost insa atins - FC Barcelona si-a putut continua activitatea.

Sfarsitul trist al lui O'Connell

Patrick O'Connell si-a incheiat aventura in fotbalul spaniol in 1949, dupa alte mandate la Betis, Racing Santander sau Sevilla.

S-a intors la Londra sarac lipit si a aplicat pentru ajutor social din partea statului.

A locuit mai multi ani in casa fratelui sau, si a devenit alcoolic. Cu sotia si cei patru copii nu s-a mai vazut.

A murit in 1959, bolnav de pneumonie, iar la inmormantarea lui a participat o singura persoana: fratele.

Pe mormantul lui a fost pusa o piatra negravata, care a ramas asa timp de mai bine de 50 de ani, pana cand mai multi membri ai familiei sau ai unor prieteni apropiati, precum si nume mari ale fotbalului mondial, ca Franz Beckenbauer, Paolo Maldini si Johan Cruyff, au preluat initiativa pentru a cinsti numele unui om care a facut mult bine fotbalului.

In semn de respect, anul acesta clubul Real Betis i-a facut o statuie in fata stadionului Benito Villamarin, impreuna cu Fundatia Patrick O'Connell.

La ceremonie a fost invitat un nepot de-al lui O'Connell, Michael, impreuna cu sotia lui, iar directorul de comunicare al clubului a redat o fraza cu care Patrick O'Connell i-a cucerit pe andaluzi.

"Patrick a iubit orasul asta, cu toate strazile si energia Sevillei. Spunea despre oamenii de aici: <<Imi place mult de voi, traiti viata ca si cum s-ar sfarsi maine!>>"