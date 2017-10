Halep - Wozniacki la Singapore LIVE la Turneul Campioanelor de la 14:30 | Simona poate sa se califice inca de azi in semifinale!

09:00

Simona Halep - Caroline Wozniacki, ora 14:00, LIVE



Simona Halep o intalneste azi pe Caroline Wozniacki, fostul numarul 1 WTA. In cealalta partida, Caroline Garcia o intalneste pe Elina Svitolina, iar daca frantuzoaica va castiga, atunci Halep are nevoie de un singur set castigat cu Wozniacki pentru a ajunge in semifinale.



Red Group Wednesday @WTAFinalsSG:



No.1 Halep vs. No.6 Wozniacki

No.4 Svitolina vs. No.8 Garcia pic.twitter.com/Q5HOcVvFGm — WTA Insider (@WTA_insider) October 23, 2017





Simona Halep, locul I WTA o va intalni, miercuri, de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.



Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.



Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.



Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.