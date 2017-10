Simona Halep - Elina Svitolina la Singapore | Simona stie cum ajunge in semifinale: "Trebuie sa ma calmez" Unde a gresit cu Wozniacki

10:07 HALEP - SVITOLINA LIVE!



Simona Halep spune ca stie ce are de facut pentru se califica in semifinale la Turneul Campioanelor. Ea are nevoie de victorie vineri cu Elina Svitolina pentru a merge in penultima faza a competitiei. Totusi, Wozniacki o poate ajuta pe Simona si in cazul unei infrangeri, cu conditia ca si Wozniacki sa piarda meciul.



"Cred ca Darren a avut dreptate cand mi-a spus sa stau mai mult in puncte si sa nu ma grabesc, dar, la acel moment, nu puteam simti mingea. Am incercat, m-am luptat, nu am renuntat, dar chiar nu am putut simti mingea astazi.



Nu ma gandesc la calificare, ma gandesc doar sa joc mai bine decat am facut-o astazi. De fiecare data cand intru pe teren imi propun sa fiu mai buna decat in meciul trecut. Pentru meciul cu Svitolina trebuie sa ma calmez, sa tin mingea mai mult in joc si s-o fac pe ea sa alerge mai mult", a declarat Simona.



Halep spune ca a avut o zi proasta cu Wozniacki si a facut multe erori nefortate.



"Cred ca a fost una dintre zilele mele proaste. Am facut prea multe greseli. Am facut si cateva puncte bune, dar am gresit prea mult pentru a castiga meciul. Dupa primul set, am crezut ca pot reveni, dar a fost prea tarziu. Nu am simtit mingea, nu stiu de ce. Terenul a fost lent si am vrut sa lovesc mingea mult prea puternic.



Ii acord credit pentru victorie, a jucat foarte bine, dar si eu am gresit prea mult. Daca as fi tinut mingea mai mult in joc, ar fi fost mai bine pentru mine. Stiam ca e o adversara foarte puternica, dar stiam si ca jocul ei e de regularitate, sa ma puna in dificultate. Stiam ca am o sansa in fata ei, dar imi pastrez opinia. Am gresit prea mult si asta a fost cheia meciului", a spus Simona.



Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, cu scorul de 6-0, 6-2, de daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA.



in ultima etapa a Grupei Rosii, programata vineri, Simona Halep o va intalni pe Elina Svitolina si Caroline Wozniacki va juca impotriva Carolinei Garcia.



Din Grupa Rosie, s-a calificat pana acum in semifinale Caroline Wozniacki.