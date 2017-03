Cinci romance, pe tabloul principal: Tig s-a calificat si ea azi-noapte. Cirstea vs. Niculescu in primul tur. PROGRAMUL

09:24

Sorana Cirstea se bate cu Monica Niculescu in primul tur

Monica Niculescu, locul 45 WTA, si Sorana Cirstea, pozitia 66 in ierarhia mondiala, vor fi adversare in primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA), in timp ce Simona Halep, cap de serie numarul 4 si locul 4 WTA, va intra direct in turul doi.

Niculescu (29 de ani) si Cirstea (26 de ani) s-au mai intalnit de sase ori in cariera, scorul fiind 4-2 pentru Niculescu. Ultima intalnire dintre cele doua a avut loc in 2010, in ultimul tur al calificarilor la Montreal, iar Niculescu s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3.

Simona Halep va juca in turul doi al competitiei cu invingatoarea partidei dintre Alison Riske (SUA), pozitia 39 in clasamentul mondial, si Donna Vekici (Croatia), beneficiara a unui wild-card si locul 86 WTA. Halep conduce cu 1-0 la intalnirile directe cu ambele jucatoare. Jucatoarea din Constanta se afla in partea de jos a tabloului, iar in fazele superioare ar putea sa le intalneasca pe Dominica Cibulkova (Slovacia, favorita 5 - in sferturi de finala) si Angelique Kerber (Germania, cap de serie numarul 2 - in semifinale).

Jucatoarea Irina-Camelia Begu, favorita 29 si pozitia 32 in ierarhia mondiala, este si ea direct acceptata in turul doi, acolo unde va intalni invingatoarea partidei dintre Louisa Chirico (SUA), locul 65 WTA, si o jucatoare venita din calificari. Begu si Chirico nu s-au mai intalnit pana acum.