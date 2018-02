BREAKING NEWS: Halep a ajuns la Cluj! Incearca un tratament revolutionar ca sa joace contra Canadei!

Simona Halep face eforturi pentru a se recupera in ultimul moment! Numarul 2 mondial vrea sa joace contra Canadei!

Chiar daca Ana Bogdan a fost deja chemata in locul ei pentru meciul de FED Cup, Simona isi propune sa faca toate eforturile. Halep se intalneste la Cluj cu medicul ei si va incerca o metoda revolutionara de recuperare. "Terapia vampir" este cea mai moderna solutie de recuperare a corpului propriu prin propriile forte.

Intrebata de jurnalisti cat de potrivita este sala in care vor avea loc meciurile, avand in vedere ca Fed Cup se tine de trei ani la Cluj, Simona Halep a raspuns ca este "pe departe este cea mai buna locatie", iar atmosfera este de fiecare data deosebita.

Jucatoarea romana de tenis, numarul doi mondial, si-a exprimat din nou regretul de a nu putea juca, dar a spus ca sanatatea este pe primul loc.

"Imi pare foarte rau ca nu pot sa joc, dar sunt prezenta pentru ca imi doream foarte mult sa fiu pe teren, dar nu se poate, sanatatea e pe primul plan mereu. (...) Le-am spus fetelor ca imi pare rau ca nu pot juca, dar trebuie sa ma refac si ca nu imi place niciodata sa intru in echipa accidentata. Cel mai bine este ca toate fetele care intra pe teren sa fie apte de joc", a spus Halep.

Aceasta le-a transmis fanilor ca nu trebuie sa regrete faptul ca ea nu va intra pe teren si a subliniat ca din echipa fac parte jucatoare aflate "in top 100", care sunt foarte bune sportive, care vor face, cu siguranta, tot ce pot ca sa castige meciul.

In ceea ce priveste programul pe care il va urma la Cluj, Halep a spus ca acesta va fi foarte strict si ca va incerca sa petreaca timp cu echipa.

"Programul meu va fi strict la sala de tenis, voi incerca sa fac parte din echipa atat cat se poate, bineinteles fetele fac tot ceea ce trebuie, insa mi-ar placea sa ma bucur de moment alaturi de echipa", a spus Simona Halep.

Echipa Romaniei intalneste Canada in zilele de 10 si 11 februarie in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca in cadrul primului tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup.

Romania a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.