Nebunie la antrenamentul lui Sumudica, Sapunaru si Lung Jr. Fanii lui Kayseri au luat cu asalt baza de pregatire dupa 3-3 cu Fenerbahce: VIDEO

Jucatorii lui Kayserispor si Marius Sumudica au avut parte de o surpriza spectaculoasa la ultimul antrenament de dinaintea meciului cu Trabzonspor. Fericiti ca echipa lor e pe locul 4, fanii au luat cu asalt baza de pregatire.

Fanii lui Kayserispor au facut un spectacol pirotehnic la antrenamentul favoritilor de dinaintea meciului cu Trabzonspor. Acestia au scandat indelung numele lui Sumudica si pe cele ale favoritilor.

Kayserispor e pe locul 4 in Turcia, avand 18 puncte. In ultima etapa, Kayseri a remizat pe terenul lui Fenerbahce, scor 3-3, dupa ce a egalat in minutul 90+6.

Echipa lui Sumudica are 5 victorii, 3 egaluri si 2 infrangeri, precum si un golaveraj de 17-13.