EXCLUSIV | Sumudica negociaza pentru RAPIDISTII Astrei. Reactia unuia dintre fotbalisti: "Inca sunt in vacanta, discutam cand ma intorc"

Baskanii de la Kayserispor i-au adus mai multi fotbalisti turci lui Sumudica. Antrenorul roman vrea, insa, si cateva transferuri din Liga I. Acesta a recunoscut, intr-un interviu acordat ProTV si Sport.ro, ca discuta transferul lui Boldrin, de la Steaua.

Pe langa Boldrin, Sumudica ii mai vrea pe De Amorim (Steaua) si Tiago Lopes (ex-CFR Cluj), dar si pe romanii Cristi Sapunaru si Alex Ionita II (Astra).

www.sport.ro a aflat ca Sumudica insista si pentru cei doi fosti rapidisti, cu care are o relatie foarte buna. Amandoi sunt, insa, sub contract cu Astra Giurgiu.

Cristi Sapunaru este in acest moment in vacanta, el primind cateva zile libere in urma convocarii la echipa nationala, pentru meciurile cu Polonia si Chile. Acesta a spus pentru www.sport.ro ca va discuta o mutare abia la revenirea din vacanta.

Sapunaru a jucat 32 de partide pentru Astra in sezonul trecut al Ligii I, marcand 8 goluri.

De cealalta parte, Ionita II a jucat in 31 de partide, punctand in 4 dintre acestea.