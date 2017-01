Japonia are primul campion japonez dupa 20 de ani. Istoria trista din ultimele 2 decenii, dominate de mongoli

Japonezii au un yokozuna dupa 20 de ani.

Japonia este in sarbatoare. Dupa aproape 20 de ani, japonezii au in sfarsit un campion de Sumo din propria lor tara. De aproape 2 decenii, Sumo este dominat de mongoli, ultimii 4 yokozuna (gradul suprem in Sumo) a fost detinut de mongoli.

Ultimul yokozuna japonez a fost Wakanohana, acesta detinand titlul din 1998 pana in 1999, cand a fost detronat de Musashimaru, din USA. Dupa acesta, a urmat dominatia mongola, cu Asashoryu (2003-2007), Hakuho (2007-2012), Harumafuji (2012-2014) si Kakuryu (2014-2017).

La 30 de ani, Kisenosato a fost promovat la yokozuna dupa ce a castigat primul turneu mare al anului. Acesta are 178kg si 1,87m. "Accept cu modestie aceasta promovare. Ma voi devota scopului de a nu face de ras gradul de yokozuna", a spus acesta.

Sumo, sportul national in Japonia, este in declin in ultimele decenii, odata cu ascensiunea fotbalului si a baseball-ului, iar faptul ca Japonia nu a avut un Yokozuna de 20 de ani a contribuit la acest fenomen.

Luptatorii de Sumo au o viata foarte grea. Acestia traiesc in scoli, acolo unde duc o viata dura, de multe ori fiind abuzati fizic de antrenorii si colegii mai mari. Cu cativa ani in urma, un antrenor de Sumo a fost bagat la inchisoare dupa un tanar luptator a murit in urma loviturilor primite de colegi.

Sportul s-a "globalizat" in ultimele decenii, in Sumo aparand luptatori din Estonia, Bulgaria, Georgia, China, Hawaii, Egypt, Mongolia sau American Samoa.