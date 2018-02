A început a ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang! Romania, reprezentata de 28 de sportivi

Sloganul competitiei este "Pasiune. Conectare"

Ceremonia de deschidere a celei de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud.

Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25 februarie, la 30 de ani dupa JO de vara de la Seul, din 1988.

Va fi prima editie a Jocurilor Olimpice de iarna si a doua a Jocurilor Olimpice organizate in Coreea de Sud. PyeongChang va fi, de asemenea, al treilea oras asiatic care organizeaza Jocurile de iarna, dupa Sapporo in 1972 si Nagano in 1998, ambele din Japonia. in plus, vor fi primele Jocuri Olimpice de iarna organizate intr-un oras-statiune din anul 1992.

Sloganul competitiei este "Pasiune. Conectare", iar mascota, Soohorang, a fost inspirata de tigrul alb, mult timp considerat un animal de paza coreean.

La Jocurile Olimpice sunt asteptati circa 50.000 de participanti din peste 95 de tari. Vor avea loc 102 evenimente sportive la 15 discipline din sapte sporturi: patinaj (patinaj artistic, patinaj viteza si patinaj viteza pe pista scurta), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordica, sarituri cu schiurile si snowboard), bob (bob si skeleton), biatlon, curling, hochei pe gheata si sanie.

Aceasta editie a JO de iarna va fi prima cu peste 100 de medalii de aur ce vor fi acordate castigatorilor, mai precis 102. PyeongChang 2018 va fi, totodata, competitia cu cel mai mare numar de evenimente feminine si mixte din istoria Jocurilor Olimpice de iarna.

Intrecerile sportive se vor desfasura in 13 locatii: PyeongChang Olympic Stadium (35.000 de locuri), Alpensia Ski Jumping Centre (8.500 de locuri), Alpensia Biathlon Centre (7.500 de locuri), Alpensia Cross-Country Skiing Centre (7.500 de locuri), Olympic Sliding Centre (6.000 de locuri), Yongpyong Alpine Centre (6.000 de locuri), Jeongseon Alpine Centre (6.500 de locuri), Phoenix Snow Park (18.000 de locuri), Gangneung Hockey Centre (10.000 de locuri), Gangneung Oval (8.000 de locuri), Gangneung Ice Arena (12.000 de locuri), Gangneung Curling Centre (3.000 de locuri) si Kwandong Hockey Centre (6.000 de locuri).

Sunt doua Sate Olimpice, PyeongChang si Gangneung, in care vor locui sportivii si tehnicienii care vor participa la Jocurile Olimpice de iarna. Satul Olimpic de la PyeongChang, cu 600 spatii de cazare dispuse in opt cladiri cu cate 15 etaje, urmeaza a gazdui 3.894 de sportivi si membri ai delegatiilor, in perioada 9-25 februarie, alti 2.268 de sportivi paralimpici fiind asteptati in perioada 8-18 martie 2018. Satul Olimpic din localitatea Gangneung va putea oferi cazare pentru 2.900 sportivi participanti la JO din februarie. Apartamentele din incinta celor doua Sate Olimpice vor fi oferite spre vanzare dupa luna martie 2018.

Din Echipa Olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 fac parte 28 de sportivi, printre care si o rezerva, si 27 de tehnicieni si oficiali.

Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi portdrapelul delegatiei Romaniei la ceremonia de deschidere.