GENERATIA PRO! Cum de am ajuns sa avem cea mai buna nationala U21 din ultimul deceniu

Echipa nationala de tineret a invins Elvetia, scor 2-0, si se mentine lider in grupa de calificare la Campionatul European din 2019. Elvetienii au nationale foarte bune la tineret - in 2009, au cucerit titlul european la U17.

Opinie de Gabriel Chirea (corespondent PRO TV) / gabriel.chirea@protv.ro



Interesant este ca multi dintre fotbalistii convocati de Daniel Isaila au beneficiat de pe urma regulii U21, care obliga toate echipele din Liga 1 sa aiba permanent in teren cel putin un jucator eligibil sa fie convocat la nationala de tineret si care a fost criticata initial de "oamenii de fotbal", completati de un grup de jucatori care s-au transferat si format la cluburi din strainatate inca din perioada junioratului.

Desi chiar la votarea deciziei, in Comitetul Executiv, din 13 membri cu drept de vot, s-au opus Valeriu Argaseala si Florin Prunea, reprezentanti ai cluburilor care astazi dau jucatori pentru nationala de tineret, iar ulterior LPF a criticat vehement FRF pentru implementarea regulii U21, argumentand ca "a scazut valoarea competitiei, iar echipele au jucat in cei mai buni zece", se vede astazi importanta ei. In campaniile trecute de calificare, selectionerul nationalei de tineret abia reusea sa stranga un prim "11" competitiv, in timp ce Daniel Isaila are acum la dispozitie jucatori care evolueaza constant in Liga 1, multi putand reprezenta solutii pentru Cosmin Contra in campania viitoare de calificare. Acestora li se adauga aportul adus de fotbalistii care au plecat din perioada junioratului la echipe din strainatate.

Dintre ei, trebuie evidentiat George Puscas, care in acest sezon are deja 5 prezente in Serie A pentru Benevento si 4 goluri in 4 meciuri pentru echipa de tineret a Romaniei, dar nu a mai intrat in atentia selectionerilor de la seniori in ultima vreme, desi, in 2014, pe cand avea 18 ani, Anghel Iordanescu il convocase pentru partidele cu Irlanda de Nord (preliminariile CE 2016) si cu Danemarca (amical), dar nu a apucat sa bifeze niciun minut jucat.

Chiar si fara tripleta accidentata de la FCSB, Nedelcu - Man - Coman, Romania U21 a jucat excelent in Elvetia si si-a consolidat pozitia de lider in grupa preliminara a Euro 2019, inaintea meciurilor importante cu Portugalia si Tara Galilor. Desi este devreme sa vorbim de calificare si o "Generatie de Aur U21", e clar ca este una dintre cele mai talentate si echilibrate echipe de tineret pe care Romania le-a avut in ultimii 10-15 ani, iar baza de selectie este mult imbunatatita fata de anii trecuti.

Romania U21 la meciul cu Elvetia

Titulari: Ionut Radu (Avellino) - Cristian Manea (Apollon Limassol>CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol) - Alexandru Cicaldau (Viitorul), Marco Dulca (Swansea) - Mihai Dobre (Bournemouth>FC Bury), Ianis Hagi (Fiorentina), Andrei Burlacu (CSU Craiova) - George Puscas (Inter Milano>Benevento);

Au mai jucat: Valentin Costache (Dinamo - 65'), Vladimir Screciu (CSU Craiova - 77'), Alexandru Tudorie (FC Voluntari - 88');

Rezerve neutilizate: Relu Stoian (Juventus) - Virgil Ghita (Viitorul), Florin Stefan (Juventus), Silviu Balaure (Astra);

Lista aditionala: Catalin Cabuz (Hemannstadt) - Denis Ciobotariu (Dinamo>Chindia Targoviste), Andrei Ciobanu (Viitorul), Marius Chelaru (CSM Poli Iasi), Adrian Petre (Esbjerg);

Accidentati: Dragos Nedelcu (FCSB), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (FCSB);

Alti jucatori convocati in aceste preliminarii: Arpad Tordai (Viitorul) - Vlad Olteanu (Dinamo>Sepsi), Razvan Oaida (Brescia), Carlo Casap (Viitorul), Doru Dumitrescu (Viitorul), Olimpiu Morutan (FC Botosani), Alexandru Matan (Viitorul);

Jucatori care au beneficiat de regula U21 pentru a evolua mai mult in Liga 1: Stoian, Tordai, Manea, Nedelcearu, Ghita, Olteanu, Chelaru, Nedelcu, Dumitrescu, Ciobanu, Coman, Man, Balaure, Cicaldau, Casap, Matan, I. Hagi, Morutan, Screciu, Burlacu, Costache, Tudorie;

Jucatori care s-au transferat din perioada junioratului in strainatate: I. Radu, Pascanu, A.Radu, Dulca, Dobre, I. Hagi, Oaida, Ad. Petre, Puscas;

Meciurile jucate de Romania U21 pana acum:

Liechtenstein - ROMANIA 0-2 (Puscas 2)

Bosnia-Hertegovina - ROMANIA 1-3 (Puscas, Coman, Man)

ROMANIA - Elvetia 1-1 (Puscas)

Elvetia - ROMANIA 0-2 (Dobre, Cicaldau)

Meciurile ramase de jucat:

10.11.2017 ROMANIA - Portugalia

14.11.2017 Tara Galilor - ROMANIA

07.09.2018 Portugalia - ROMANIA

11.09.2018 ROMANIA - Bosnia-Hertegovina

12.10.2018 ROMANIA - Tara Galilor

16.10.2018 ROMANIA - Liechtenstein

Clasamentul Grupei a 8-a de calificare la Euro 2019:

1. ROMANIA - 10 puncte (4 jocuri)

2. Tara Galilor - 6 puncte (3 jocuri)

3. Elvetia - 4 puncte (4 meciuri)

4. Bosnia - 3 puncte (3 meciuri)

5. Portugalia - 3 puncte (1 meci)

6. Liechtenstein - 0 puncte (3 meciuri)