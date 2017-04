EXCLUSIV! Burleanu s-a razgandit: "Nu este momentul sa-i prelungim contractul lui Daum!" Ce salariu are selectionerul

Daum se pregatea sa semneze un contract nou cu Romania inainte de meciul cu Danemarca.

Viitorul lui Christoph Daum la nationala Romaniei a devenit incert, dupa remiza cu Danemarca. Daca nu ne duce la Mondial, Burleanu nu ii va mai oferi un nou contract, a anuntat seful FRF la Sport.ro. Burleanu spune ca salariul lui Daum nu este cu mult mai mare decat cel pe care l-a avut Victor Piturca, de 450.000 de euro pe an.

"In momentul de fata, Daum se bucura de toata sustinerea noastra pentru terminarea acestui mandat. Trebuie sa duca Romania la Mondial, sansele sunt reduse, dar avem un punct de locul 2. Despre prelungire nu este momentul sa discutam acum.

Contractul lui Daum, comparativ cu salariul lui Victor Piturca este cu 10-12% mai mare. In contextul in care Piturca avea diurne si bonusuri. Daum nu are diurna in contract. Are doar un contract fix cu 10-12% mai mare decat al lui Piturca. Anghel Iordanescu a acceptat un salariu mai mic decat Piturca. NU aveam mai multi bani sa platim un antrenor in momentul acela", a spus Burleanu la Sport.ro.