Un titular de la Dinamo prinde transferul vietii! Poate juca impotriva lui Messi si Ronaldo. Ce oferta a primit

Dinamo e aproape sa isi piarda unul dintre titulari. Portarul Penedo are o oferta din prima liga din Spania, de la Las Palmas, echipa salvata de la retrogradare in acest sezon.

Penedo isi termina contractul in aceasta vara iar Dinamo i-a oferit aceeasi suma pentru prelungire, sub 10.000 de euro pe luna, in timp ce contractul din Spania este aproape dublu, astfel ca sansele sa mai continue in Romania si la anul sunt aproape zero.

Penedo a fost portarul titular al lui Dinamo in acest sezon, absentand doar in ultima perioada, cand a fost plecat la lotul nationalei Panama, in locul sau jucand Cerniauskas.