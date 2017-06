ULTIMA ORA | Lacatus a gasit ECHIPA: un intreg lot migreaza la CSA Steaua! "Am ajuns la o intelegere!"

ROMANIA - UNGARIA e in aceasta seara la Sport.ro, ora 19:00. Jucam pentru un loc pe podium la Euro!

CSA Steaua a ajuns la o intelegere cu clubul Regal Sport pentru cedarea jucatorilor din generatia '99 catre noua sectie de fotbal a Armatei.

Florin Raducioiu, cel care ocupa in prezent functia de coordonator al staff-ului de antrenori de la Regal, a confirmat intelegerea.

"Da, e adevarat. Echipa de '99 va juca pentru Steaua. S-a ajuns la o intelegere."

"Marius Lacatus imi este un prieten extraordinar, este o legenda a fotbalului romanesc si am ajuns la aceasta intelegere. Am vrut sa il ajut. Sper si ii doresc sa faca o treaba buna acolo si sa ajunga in cativa ani in Liga I", a spus Lacatus.

Clubul Regal Sport, care are un parteneriat cu Atletico Madrid, evolueaza in Liga a 4-a. Va continua sa joace, nu este vorba de o fuziune cu CSA, ci doar de cedarea lotului de jucatori nascuti in 1999 (18 ani) catre echipa Armatei.