"Ti-ai dori sa-l ai coleg pe Ianis Hagi la Craiova?" Alex Baluta a dat un raspuns complet neasteptat. Declaratie dura la adresa "Juniorului"

Craiova a castigat primul meci oficial pe noul Oblemenco, 3-1 cu Juventus Bucuresti. Mitrita, cu o dubla, si Gustavo au punctat pentru echipa condusa de italianul Mangia. Pentru oaspeti a marcat Tira.

Alexandru Baluta, unul dintre cei mai importanti jucatori ai Craiovei, a vorbit la finalul partidei despre impresiile primului meci oficial pe noul stadion Ion Oblemenco. Acesta s-a declarat incantat de arena si de victorie, spunand si ca e increzator in sansele echipei la titlu.

"E cel mai frumos moment, mai ales ca am castigat la primul meci oficial pe aceasta minune de stadion. Ne bucuram ca i-am facut fericiti pe fani, eu spun ca jocul nostru a incantat.

Nu ne-a fost teama, ne-am intrecut care sa inscrie primul. Ma bucur pentru Mitrita, pentru mine e important ca am castigat. Sunt importante punctele, dar cred ca am facut si spectacol, asa cum le place fanilor.



Trebuie sa luam fiecare meci pe rand. Eu, sincer, ma gandesc la titlu, pentru ca asta trebuie sa fie in mintea tuturor. Daca noi ne vom dori mai mult, sunt sigur ca vom reusi acest lucru", a spus fotbalistul Craiovei.

Baluta a mai fost intrebat daca si-ar dori sa-l aiba coleg pe Ianis Hagi, in contextul discutiilor legate de un imprumut al acestuia de la Fiorentina.

"Nu are loc aici sa joace. Suntem multi jucatori de valoare la aceasta echipa, care ne-am integrat. Este greu ca el sa se impuna aici", a mai spus Baluta.