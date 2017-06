Steaua si-a descoperit MAGICIANUL, pustii au impresionat in primul amical al Stelei! Concluzii dupa victoria cu 7-0 si prima problema a lui Dica

Steaua a castigat categoric primul amical din Olanda.

Nicolae Dica a experimentat mult in prima partida amicala din Olanda impotriva celor de la Regio Team Arnhem, castigata cu 7-0. Desi meciul nu a putut evidentia foarte multe legat de planurile antrenorului, adversarii fiind slabi, un lucru este clar: Dica va forta jucatorii tineri care pot respecta regula Under 21: Man, Benzar si Mihalcea au fost printre remarcati, ultimii 2 reusind sa marcheze desi nu au fost in primul 11.

Budescu a impresionat la debut iar Dica are o alta problema - evolutia excelenta a lui Gnohere il poate forta sa joace cu 2 atacanti de careu in sezonul viitor. Alibec urmeaza sa revina dupa accidentarea de la nationala iar Gnohere pare determinat sa devina titular! Jucatorii veniti de la Astra in aceasta vara au colaborat foarte bine, ceea ce a dus si la o crestere vizibila a lui De Amorim.

Cum au evoluat jucatorii:

Portari:



Stancioiu - n-a ajuns mingea la el, n-a fost pus in pericol de nicio actiune , a dat indicatii apararii, a tipat mult

Nita - a avut viata usoara, jucatorii adversi n-au pus probleme

Niga - cea mai baritonala voce. Chiar si atacantii il auzeau. A iesit la o centrare pe care a prins o cu siguranta

Fundasi:

Enache - s a remarcat foarte bine in atac cu centrari periculoase, joc solid

Larie - sigur pe el, n-a trecut nicio minge de el

Balasa - jucatorii adversi s-au lovit ca de stanca de el, sigur pe el, adversarii n-au pus nicio problema

Momcilovici - joc bun, a dat pasa de gol lui Budescu, , a recuperat tot, a participat la constructie, ireprosabil

Mijlocasi:

Achim - a intrat in combinatii, i-a acoperit spatele lui Budescu si ii pasa cat mai repede

Popescu - s-a descurcat bine cu achim .



Denis Man - a dat o pasa de gol, a ratat mult, inca nu se regaseste cu oamenii din atac

Tanase - a jucat foarte bine cu Budescu. A tras la poarta, s-a remarcat si cu un sut bun in obiectivul unui cameraman

Atacanti

Gnohere a inscris de doua ori. Chitit pe treaba, dornic sa demonstreze. A cerut mingea de la toata lumea. A fost tinut de un fundas mai corpolent decat el

Budescu - noul magician al stelei , dupa sanmartean steaua are un nou magician, sclipitor, da pase cu calcaiul, se baga in combinatii. A si inscris de 2 ori. Are rol de coordonator , ceea ce i a lipsit stelei, a jucat ce a vrut si unde a vrut

Intrati pe parcurs



Mihalcea - Dica ii da foarte multa incredere. A driblat, i-a zapacit pe adversari, a dat un gol

Benzar - surpriza placuta a tuturor. a jucat o repriza , a alergat mult si eficient , a dat un gol si pasa de gol. Aplaudat si laudat de toata lumea. Curajos. Mic de statura , dar cu o explozie senzationala. A impresionat.

Pleasca - a jucat in repriza a doua fundas dreapta, a dat pasa de gol, a dat la centrari cat toata viata lui

Tudorie - pare ca s a mai implinit ca forta, s a descurcat f bine ca fundas central, poa sa fie un castig pt steaua ca fundas central, se vede ca a pus muschi pe el

Filip - nu a reusit sa impresioneze cu ceva

Morais - foarte solid, a intrat de parca juca la Steaua de 100 de ani. A jucat foarte bine cu Teixeira, se vede si se simte ca se stiu

Pintilii - a jucat doar 20 min . l-a ordonat pe Mihalcea cum sa stea in teren, i-a incurajat pe toti tinerii cu care a jucat

Teixeira - a jucat simplu, la constructie, in spatele atacantilor, nu s-a complicat absolut deloc, a ascultat sfatul lui Dica sa joace din 2 atingeri

Jakolis - bun pe dreapta i-a facut franjuri pe adversari. Multe urcari, centrari. A dat si gol.

De Amorim - l-a laudat toata lumea la sfarsitul meciului . A jucat bine. A tras la poarta din toate pozitiile. A jucat foarte bine cu Teixeira si Junior Morais. Pare ca se va reface trioul de Amorim, Teixeira, Junior Morais.