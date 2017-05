Hagi se razbuna pe Steaua dupa ce a fost reclamat la TAS. "Regele" vrea sa il deturneze pe Budescu!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Hagi a anuntat ca il vrea pe Budescu, jucator dorit insistent de patronul Stelei, Gigi Becali, cel care vrea sa ii ia la TAS titlul:

"Niciodata nu se stie, sunt lucruri grele pentru noi, nu poti sa zici in fotbal nimic. Depinde de ce se va intampla. La mine toti jucatorii sunt de vanzare, daca am oferte bune de ce nu. Vreau sa ii vand pe cei mai buni si sa aduc altii si mai buni. Si la Steaua, nu au legatura lucrurile intre ele (n.r. faptul ca Steaua vrea titlul la TAS). Cine stie, poate vom face un efort in aceasta vara, sa vindem pe cineva pe bani multi si sa avem bani de altii mai buni.", a spus Hagi la Digi.

Intrebat daca accepta oferta lui Becali, care da 3 milioane de euro pe Coman si Nedelcu, Hagi a raspuns sec: "Sa fie sanatos".