Golofca incearca sa isi SPELE pacatele! Unde a mers imediat dupa ce a aflat ca a fost amendat cu 25.000 de euro

Exilat in liga a treia de Becali si amendat cu 25% din salariu, Catalin Golofca incearca sa-si spele pacatele.

Golofca a semnat cu Steaua dupa un start exploziv de sezon, insa jucatorul n-a impresionat la vicecampioana. Dica a decis sa-l trimita la echipa a doua dupa ce a aflat de mai multe escapade ale jucatorului.

Becali a iesit la TV si l-a facut praf pe Golofca, iar dupa scandalul lui Alibec a decis sa-l amendeze si pe jucatorul adus de la Botosani cu 25% din contract.

Vineri, Golofca a reusit doua goluri pentru echipa a doua a Stelei, care joaca in liga a treia. Sambata dimineata, Becali a anuntat in direct la ProX ca l-a amendat cu 25% din salariu, adica aproximativ 25.000 de euro. Jucatorul a mers apoi la o biserica din Vitan pentru a se ruga, scrie Gazeta Sporturilor. Golofca a stat aproximativ 20 de minute la slujba de Sfanta Parascheva. "S-a rugat in liniste, a sarutat toate icoanele si a aprins mai multe lumanari. Era abatut, suparat, a plecat ganditor", spun oamenii care l-au vazut la biserica.



"Golofca mai are o sansa, el era cam vagabond. A mers in cluburi, a crezut ca a venit in Bucuresti si ca toate femeile din cluburi sunt ale lui. Am vorbit cu el si i-am zis ca nu mai are voie sa iasa din casa. Nici la restaurant nu se mai duce. Mananca acasa parizer cu paine. L-am vazut in restaurant, adio! El d-aia nu mai putea sa alerge, ca era tot timpul cu gandul in alta parte", a declarat Becali, la Digi.