Dinamo vrea sa dea lovitura cu un jucator de la FC Porto! Care poate fi primul transfer al verii pentru Contra

Dinamo incearca sa se intareasca inaintea revenirii in Europa!

Mijlocasul portughez Tiago Rodrigues e primul nume de pe lista de achizitii a echipei lui Negoita, anunta Dolce Sport. Aflat in proprietatea lui FC Porto, Tiago n-a avut parte de prea multe sanse la gigantul de pe Dragao. Fotbalistul a fost adus in 2013 la Porto, insa si-a petrecut ultimele 4 sezoane la Guimaraes, Nacional si Maritimo sub forma de imprumut. In ultimul sezon, Tiago a jucat 21 de meciuri in campionat pentru Nacional si a marcat un gol. Fotbalistul are meciuri la nationalele U18, U19 si U21 ale Portugaliei.