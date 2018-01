BREAKING NEWS | Viitorul il cumpara pe Ianis Hagi de la Fiorentina! Comunicatul oficial

Ianis Hagi are sanse uriase de a reveni in Romania.



Viitorul a postat pe site-ul oficial un comunicat prin care instiinteaza ca doreste sa-l cumpere pe Ianis Hagi de la Fiorentina.

Gica Hagi se afla in Italia pentru a discuta cu oficialii Fiorentinei pentru transferul fiului sau.

"Fotbal Club Viitorul anunta public ca, in data de 30 Decembrie 2017, a transmis in mod oficial clubului Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv, Pantaleo Corvino, o oferta de cumparare definitiva a jucatorului Ianis Hagi, pentru aceeasi suma platita clubului nostru. Din 22 decembrie, actionarul majoritar al clubului Viitorul, domnul Gheorghe Hagi, se afla in Italia pentru a incerca sa finalizeze acest transfer", se arata in comunicatul celor de la Viitorul.

Fiorentina a platit 2 milioane de euro pentru Ianis Hagi in iunie 2016.