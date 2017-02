Becali, analiza dupa primul meci. Alibec, Jakolis, Gnohere au primit DA, Balasa a primit un mare NU! Ce a spus

Gigi Becali a vorbit dupa CFR 1-1 Steaua.

Gigi Becali a vorbit dupa egalul Stelei la Cluj, 1-1, meci in care Alibec a scos un penalty, l-a transformat, dupa care a luat rosu pentru doua galbene. Steaua a avut multe ocazii de poarta, insa Jakolis si Enache au ratat din pozitii clare:

"Mi-au lasat o impresie buna, primul sfert de ora... trebuia sa dam mai multe goluri.

Eu nu mai inteleg arbitrajul. Daca un jucator aluneca ii dau galben? A alunecat omul, Alibec e mare, nu a putut sa isi tina echilibrul, e centrul de greutate, nu putea sa stea in picioare, s-a ridicat repede. Nu stiu sa arbitreze in Romania, vor sa se dea mari ca stiu ei sa arbitreze.

S-a vazut ca avem faze de poarta, suntem mai periculos. Inainte noi dominam mai mult jocul, aveam posesie mai mare, acum avem mai multa eficienta cu Alibec, el a inventat un gol. Jakolis trebuia sa dea doua goluri, Enache trebuia sa dea gol.

Mi-a placut foarte tare, mi-a spus ca l-a scos pe Jakolis ca sa tinem de scor, aveam nevoie de un jucator proaspat sa alerge mai mult. Jakolis imi place foarte mult.

Gnohere mi-a placut, pe mine ma intereseaza sa nu piarda mingea, asta a facut el, a solutionat bine, pas din deviere, nu a fost ajutat ca nu avea de cine dar Balasa nu mi-a placut deloc. Asta mi-a spus Meme, el l-a laudat pe Balasa, i-am zis ca ii avem pe Popescu, pe Enache, cica nu e bine pregatit, e primul lui meci. Pai pe noi pe intereseaza sa il antrenam pe Balasa? Cand iti revine bine, daca nu sa stea pe banca.

Cu Boldrin trebuie sa joci pe postul ala, in locul lui Achim. Cand isi va reveni Tanase, va juca el. Despre lot nu stiu ce sa zic, a fost un singur meci, nu au jucat Boldrin, Tanase... ne trebuie fundas central, nu avem rezerva de fundas. E posibil sa joace si fundas central, ei l-au vrut pe dreapta, e foarte talentat si ca o sa il foloseasca acolo. Am vazut eu cat de bun fundas dreapta e, o sa il bage si in centru. Stai sa vedem, e primul meci, sa vedem cum joaca echipa. Eu am incredere mare in ei.

Il stiam pe Florinel Coman ca are executii de genul asta, e talentat, eu am zis asta.

CFR si acum e o echipa buna, e ranita dar are jucatori buni. E bine oricum, daca nu aveam meciuri tari, ce campionat avem?", a spus Gigi Becali la Sport.ro.