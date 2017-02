Bawab a fost prezentat oficial la Dinamo. "Trebuie sa dea 10 goluri pana in vara, altfel... pa!" :)

Bawab a fost prezentat la Dinamo.

Dinamo si-a prezentat achizitia din aceasta vara, Taher Bawab:

"Noi l-am primit, urmeaza sa isi faca treaba. Cel putin 10 goluri, daca nu le da, gata in vara. In campionat, daca punem si cupele, trebuie sa dea 15. El poate, stiu ca poate, de la inceput a fost foarte corect, ne-a zis ca e in urma cu pregatirea, in 2 saptamani va fi 100%.

Cei trei jucatori care au plecat de la echipa erau golgheterii echipei, dar ii inlocuiesc cu Bawab. Voi juca si 3-4-3, mi-a placut cum am jucat. Obiectivul este sa luam minim un punct din fiecare meci de acum inainte, din pacate am pierdut 3 jucatori foarte buni.", a spus Andone in conferinta de presa.