Alerta la meciurile Stelei: ultimele doua amicale nu se mai joaca cu spectatori. Astazi, 19:00, Steaua - Waasland Beveren

Steaua joaca astazi cel de-al treilea amical al verii. Dupa 7-0 cu Team Regio Arnhem si 1-1 cu Oleksandryia, stelistii dau astazi peste belgienii de la Waasland Beveren.

Steaua va juca astazi cel de-al treilea amical al verii. Echipa lui Nicolae Dica, invingatoare cu 7-0 in partida cu Team Regio Arnhem, echipa fotbalistilor fara contracte din zona, si doar egala a ucrainienilor de la Oleksandryia, va da astazi peste belgienii de la Waasland Beveren, locul 14 in ultima editie a campionatului in care au triumfat Stanciu si Chipciu.

Partida dintre Steaua si Beveren se va disputa la Doorwerth. Accesul la meci a fost interzis spectatorilor, din motive de securitate. De altfel, acelasi lucru s-a intamplat si la prima partida amicala a formatiei ros-albastre.



Doar la meciul cu Oleksandryia a fost permis accesul suporterilor, biletele costand 4 euro.

Rezultatele stelistilor



Steaua 7-0 Team Regio Arnhem

Steaua 1-1 Oleksandryia

Ultimele doua amicale



4 iulie: Steaua - Waasland Beveren

7 iulie: Steaua - KV Oostende

Sursa FOTO: FC Steaua Bucuresti