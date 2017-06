ADIO CSA Steaua?! "Nu cred ca apare Steaua Armatei!" Anunt BOMBA al lui Reghecampf

Proiectul Armatei ar putea deveni istorie!

Chiar daca dadeau ca sigura inscrierea in acest sezon din liga a 4-a, oficialii CSA ar putea sa se loveasca de probleme mult mai mari decat se asteptau cand au anuntat crearea clubului!

Laurentiu Reghecampf crede ca noua echipa a Armatei nu are nicio sansa de a exista pe termen lung.

"Nu cred ca va aparea o noua Steaua. CSA Steaua n-are nimic in comun cu Steaua. Asta e adevarul. CSA Steaua, daca va ajunge sa fie club profesionist, ceea ce acum nu se poate pentru ca sunt club departamental, va trebui sa aiba un investitor. Trebuie sa o ia de la zero. E foarte greu sa se accepte acest lucru, dar Steaua e cea pe care o vedeti acum in liga 1, oamenii vor aceasta echipa in grupele Champions League", a spus Reghecampf la Sport.ro.

Marius Lacatus si oficialii CSA Steaua se pregatesc in aceste zile sa anunte reunirea lotului noii echipe a Armatei.