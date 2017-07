21 de titluri, palmaresul revendicat de CSA Steaua! Ce ii mai ramane Stelei-FCSB, in viziunea Clubului Sportiv al Armatei

CSA Steaua sustine ca FCSB-Steaua nu are nicio legatura cu palmaresul de dinainte de 2003.

21 de titluri, 20 de cupe, 5 supercupe, dar si Cupa Campionilor si Supercupa Europei - e palmaresul cu care se lauda Clubul Sportiv al Armatei.

Tot ce s-a castigat dupa 2003 tine de Steaua lui Gigi Becali, adica FCSB, sustine Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua.

Palmaresul e principalul argument cu care CSA Steaua vrea sa convinga AMFB sa inscrie echipa direct in Liga a 4-a, si nu in Liga a 5-a.

"Niciodata palmaresul sectiei de fotbal a CSA Steaua nu a fost cedat vreodata catre o alta entitate, Palmaresul apartine Clubului Sportiv al Armatei Steaua si asa va ramane. Am depus documentele la AMFB pentru a ne inscrie in Liga a IV-a, asteptam decizia lor. AM inteles ca in jurul datei de 25 august vor lua o decizie. In functie de criteriile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca un club. Noi cred ca le indeplinim, vorbim despre cel mai valoros brand din Romania, de o echipa care detine 21 de titluri nationale, vorbim de un palmares de exceptie, de infrastructura, centru de copii si juniori si credem ca aceste atuuri ale noastre vor conta foarte mult in decizia de a ne inscrie in Liga a IV-a", a spus Cristian Petrea la conferinta de presa sustinuta astazi.

Asadar, conform CSA Steaua, Stelei-FCSB i-ar mai ramane in palmares 5 titluri de campioana, doua cupe si doua supercupe.

De mentionat faptul ca UEFA nu este deocamdata de acord cu split-ul propus de comandantul CSA, iar Steaua-FCSB are in dreptul ei intreg palmaresul clubului.