"Bombardierul" Pascu s-a intalnit cu Conor McGregor la antrenament. Ce i-a spus irlandezul cand l-a vazut

Romanul se antreneaza in Irlanda, la sala lui Conor McGregor.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Ion "Bombardierul" Pascu e romanul care se antreneaza de o luna la sala lui Conor McGregor. Acesta a semnat cu SBG Gym din Irlanda, in Dublin, acolo unde este antrenat de aceiasi antrenori ca McGregor.

Pascu se pregateste sa intre iar in cusca in 2017 si viseaza sa ajunga in UFC. "De cand am venit aici m-am antrenat la intensitate maxima. John (n.r John Cavanagh, antrenorul principal) mi-a spus ca o sa fiu la un nivel maxim cat mai curand, poate chiar in UFC. Asteptam acum primul meci dar asta e visul meu, sa ajung in UFC si sa castig meciuri acolo", a spus Pascu.

Romanul s-a intalnit recent si cu Conor McGregor, revenit la antrenamente dupa o pauza. Pascu povesteste cum a decurs intalnirea dintre cei doi si ce i-a spus acesta. "Ne-am intersectat in sala, el facea singur miscare iar eu ieseam de la antrenamentul de BJJ si ne-am salutat, am dat mana si am vorbit putin. M-a intrebat de unde sunt si i-am zis din Romania. A zambit si mi-a zis ca se bucura ca am venit din Romania in Irlanda si ca m-am mutat la ei la sala. Cred ca in cel mai scurt timp o sa si incepem sa ne antrenam impreuna", a povestit Pascu pentru www.sport.ro.